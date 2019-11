Galicia reduce el número de partes vinculados con enfermedades laborales Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 16:43 h (CET) Hoy ha tenido lugar en Santiago de Compostela, la jornada "Claves y Causas del Absentismo: la salud de los trabajadores como motor de la empresa", en la que se ha analizado la raíz de este problema, su evolución, el perfil de los empleados que lo sufren y las medidas que se están llevando a cabo desde las empresas para hacerle frente El problema del absentismo laboral en España se ha convertido en una práctica que cada vez afecta a más trabajadores y, por consiguiente, a más empresas, impactando directamente en el sistema productivo de la sociedad. En el último año se perdieron más de 100 millones de horas de trabajo mensuales lo que se traduce en una pérdida de casi 1.350 millones euros para las empresas.

Por ello, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha presentado hoy en Santiago de Compostela la jornada 'Claves y Causas del Absentismo: la salud de los trabajadores como motor de la empresa', con el objetivo analizar la raíz de este problema, su evolución, el perfil de los empleados que lo sufren y compartir con los invitados qué medidas se están llevando a cabo desde las empresas para hacerle frente.

Claves y causas del absentismo: la salud de los trabajadores como motor de la empresa

El hotel A Quinta da Agua de Santiago de Compostela ha acogido esta misma mañana a más de medio centenar de responsables de Recursos Humanos de la zona para presentarles las claves y causas de este problema que cada vez afecta a más empresas y cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo desde las organizaciones para prevenirlo y combatirlo en el caso de sufrirlo.

José Oreiro, director de Adecco en la Zona Noroeste, ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha explicado que “en 2018, Galicia fue la única comunidad autónoma junto a Baleares y Madrid que redujo el número de partes asociados con enfermedades profesionales. A pesar de tener una posición privilegiada en comparación con el resto de autonomías es fundamental que las organizaciones sitúen a los empleados en el centro de su estrategia para seguir evolucionando y ser más competitivas en el mercado.”

Tras él, Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, ha presentado la situación actual de España en términos de absentismo, ofreciendo un análisis exhaustivo de todos los factores que intervienen en el problema. “La ausencia física es importante, pero desde los departamentos de Recursos Humanos deben prestar atención a las ausencias motivacionales ofreciendo a los empleados medidas que les ayuden a ser más productivos fomentando el desarrollo de todas sus capacidades”, ha explicado Blasco.

A continuación, Antonio Cirujano, director técnico de prevención de Fremap, ha repasado la evolución de la incapacidad temporal en nuestro país.

Como broche final ha tenido lugar la mesa de debate sobre la “Gestión Integral de la Salud y el Bienestar de los Empleados”, moderada por Carlos Pérez, director de Modis LifeScience, quien ha recalcado que “el abordaje de este problema debe ser 360º y deben estar implicados diferentes departamentos de las compañías”.

Le han acompañado Gabriel Miguel Rubio, director corporativo de RRHH de Televés, Pedro Casaño, director corporativo de personas de Nueva Pescanova, y Patricia Rodriguez, responsable de RRHH en Marine Instruments. Todos ellos han compartido ideas e iniciativas que están desarrollando en sus compañías para fomentar el cuidado de sus empleados creando entornos de trabajo saludables.

Análisis trimestral sobre Absentismo, Salud y Bienestar

El Adecco Group Institute, el nuevo centro de estudios del Grupo Adecco, ha presentado recientemente el análisis trimestral de Absentismo, Salud y Bienestar[1] en el que se analizan 4 fenómenos: absentismo, siniestralidad laboral, enfermedades profesionales y salud.

La percepción de los españoles de este problema es bastante difusa: a pesar de que 3 de cada 4 españoles consideran que su salud es buena o muy buena, tanto la tasa de absentismo laboral (5,4%), como la siniestralidad laboral (+1,7% de accidentes) y los partes de enfermedades profesionales (+14,4%) están aumentando en nuestro país.

Si se analiza cómo afecta esta tendencia a cada uno de los sectores productivos, como viene siendo habitual la Industria es el sector que exhibe la mayor pérdida de horas de trabajo por mes y trabajador con 8,4 horas (lo mismo que un año antes). En los Servicios se han perdido, de media, 7,6 horas (+5,6% interanual, equivalente a 0,4 horas), mientras que en la Construcción se han registrado 5,3 horas no trabajadas por absentismo (-3,6%, que equivale a unos 12 minutos menos que un año antes).

Galicia a mitad de tabla en términos de absentismo

Pese a que la evolución nacional en términos de absentismo muestra un crecimiento interanual, se observan diferencias cuando se analizan en detalle las diferentes comunidades autónomas. Este año, nueve comunidades muestran un descenso en el número de horas perdidas mientras que las otras 8 exhiben un aumento. Galicia, reduce levemente el número de horas perdidas en 2018 y se sitúa a mitad de tabla (5,3%).

Andalucía (+45% interanual), Baleares (+42,7%) y Extremadura (+24,1%) son las que sufren los mayores incrementos. Por su parte, Castilla y León (-12,8%), Asturias (-7,7%) y Cantabria (-3,8%) presentan los recortes más significativos.

Analizando el ranking, el País Vasco (9 horas), Castilla y León (8,6) y Canarias (8,4) son las comunidades que muestran el mayor número de horas perdidas por mes y trabajador.

En la cola de la tabla se colocan Baleares (3,7 horas perdidas por absentismo), Andalucía (4,9) y Extremadura (5,6). Es decir que las tres autonomías que muestran los mayores incrementos porcentuales continúan, pese a ello, siendo aquellas en las que se pierden menos horas de trabajo.

[1] https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/09/NdP-Informe-trimestral-Adecco-sobre-Absentismo-Salud-y-Bienestar.-Segundo-trimestre-2019.pdf

Galicia reduce el número de partes vinculados con enfermedades laborales

En los últimos 6 años, los partes vinculados con enfermedades profesionales muestran un considerable aumento. Durante el pasado año se comunicaron 24.082 partes de enfermedades profesionales, el mayor número desde el año 2005, lo que supone un crecimiento interanual del 14,4%.

Galicia, es una de las tres autonomías que no se ha visto arrastrada por esta tendencia con una reducción del 1,8% interanual. La Comunidad de Madrid (-2%) y Baleares y (-7,5%) también han mostrado importantes reducciones.

Las otras catorce autonomías han visto crecer sus respectivos números de partes comunicados de enfermedades profesionales en 2018. La Región de Murcia (+42%), Andalucía (+35,4%) y la Comunidad Valenciana (+28,1%) son las que muestran los aumentos más grandes.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La AEAOF eligió Pastrana como escenario de su undécima Reunión Científica Internacional Delaviuda CG ha aumentado un 37% la inversión en la formación de sus profesionales Mustela planta hoy 1.167 árboles, cifra de los bebés nacidos durante el Día del Medio Ambiente Isodieta, la dieta de éxito baja en hidratos DO EAT! abre su restaurante número 15 en el nuevo edificio oxxeo