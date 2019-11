Claves para una publicidad inmobiliaria efectiva, informa Avanza Comunicación Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 16:07 h (CET) La efectividad de la publicidad inmobiliaria se mide principalmente en relación a la cantidad de personas que al momento de mirar el anuncio reacciona de la forma planteada y planificada "Una buena agencia de publicidad en Madrid especializada en marketing inmobiliario debe adaptarse a los nuevos tiempos, apostando por mensajes e imágenes impactantes basados en una estrategia bien definida y clara para garantizar la captación de inversores".

Estrategia bien definida

Preguntas claves para definir una buena estrategia de publicidad inmobiliaria en Madrid ¿Qué es lo que realmente desean saber tanto compradores como vendedores de inmuebles de la zona? ¿Razones por los que se ven motivados a la venta o compra? ¿Sueños, esperanzas y miedos?

En contra del sector inmobiliario son las estrategias masivas y generalizadas de “ofrecer el mejor servicio y la amplia especialización en el sector", un mensaje que ha perdido valor y significado al ser tan repetitivo entre los agentes.

Seleccionar un tema principal en el anuncio

A la hora de crear anuncios publicitarios en el sector inmobiliario, tener clara la finalidad que tendrá dicho anuncio es clave para enfocarse en el verdadero objetivo.

Pensar en un título impactante y que marque la diferencia y no centrado exclusivamente en el ofrecimiento de los servicios que ofrece la inmobiliaria, es el inicio de un tipo de publicidad no redundante ni masificada. Línea también recomendada en la creación de marketing inmobiliario en Madrid para emails o newsletters.

Tener claro qué objetivo se quiere cumplir, público al que se quiere comunicar y manera de llevarlo a cabo, serán las bases para la creación de un anuncio eficaz.

La cabecera es clave para atraer inversores

La correcta y buena redacción del encabezado del anuncio es clave a la hora de atraer a posibles inversores. Si en las primeras líneas junto a la imagen consigues captar la atención, las posibilidades de que sigan leyendo se incrementan de forma considerada. Garantizar algún tipo de beneficio con frases claras y directas será un buen gancho para inversores.

"El buen encabezado junto a un elemento visual impactante debe finalizar con una llamativa oferta o llamada a la acción".

