El BBVA GIF de Fun & Serious, más formativo y lleno de oportunidades que nunca

BBVA Games Industry Forum ofrece a desarrolladores indies y nuevos talentos la posibilidad de establecer contactos, realizar talleres, reflexionar sobre cuestiones de interés y presentar proyectos. Estudios relevantes como Hempuli Oy (Baba is You), The Game Kitchen (Blasphemous) y Nómada (Gris) protagonizarán encuentros en el área más profesional de F&S. Los motores de desarrollo más importantes (Unity y Unreal) compartirán novedades y trucos Emprendimiento, oportunidades, encuentro, formación, inspiración, proyectos, premios. El BBVA Games Industry Forum (GIF), el área más profesional y de networking del festival Fun & Serious, concentra los próximos días 6 y 7 de diciembre en el BEC! de Bilbao una agenda formativa en la que participan publishers, inversores, periodistas especializados y desarrolladores de la escena indie europea, en una lista paritaria de ponentes de primer nivel. Puedes consultar la agenda completa aquí.

Estudios tan audaces y prometedores como Hempuli Oy (responsable de Baba is You), The Game Kitchen (Blasphemous) y Nómada Estudios (que profundizará en el caso de éxito de Gris, lanzado el pasado año) estarán presentes en mesas redondas y ponencias en la dimensión más ‘business’ de Fun & Serious. También acuden al GIF este año los motores de desarrollo más populares, como Unreal Engine (con Mario Palmero, Europe Technical Evangelist) o Unity (con Ciro Continisio Lead Evangelist para región EMEA de Unity), que aderezarán la presentación de novedades con trucos y consejos para desarrolladores.

Asimismo, los nuevos retos y futuros desafíos de la siempre cambiante escena indie serán objeto de debate en una mesa redonda con Jupiter Hadley, periodista experta en videojuego independiente; Rosie Ball, brand manager en el publisher indie Chucklefish (Stardew Valley); y Valeria Castro, desarrolladora CEO de Platonic Games. Out of the Blue Games (con su cofundadora Tatiana Delgado), Raiser Games (Pablo de la Nuez) y Team Gotham (Juan de la Torre) son otras de las firmas presentes en el programa de ponencias del BBVA Games Industry Forum. También viajará a Bilbao Tomavisión para adentrarse en el transmedia, con una charla que acerca la animación a los videojuegos. Y otros temas en el candelero de la industria, como la salud mental en el trabajo creativo (con la psicóloga Lourdes Conde Álvarez) o el crowdfunding (con Michael Liebe de Kickstarter) tendrán, del mismo modo, su lugar en la agenda formativa del Games Industry Forum.

Todo ello se refuerza con talleres y workshops de viernes a domingo por la mañana, en temas tan importantes como el community management o la proyección en social media, cuestiones legales básicas o una introducción al desarrollo de un plan de negocio consistente. Los indies que participan en el Fun & Serious mostrando su juego al público en la Indie Zone tendrán acceso a un exclusivo evento de mentorización con figuras relevantes de la industria a nivel europeo como Ed Valiente (Thunderful Games), Martin Lindell (Raw Fury), Mark Aldrup (Headup Games) o Piotr Bajraszewski (11Bit Games), entre otros muchos. En este evento, podrán mostrar sus proyectos y recibir consejos y experiencia en áreas como la financiación, la publicación, legal, producción, etc. La dimensión práctica del GIF se hace más patente que nunca.

Este año, además, los proyectos finalistas de FS Play tendrán ocasión de presentarse en público en formato elevator pitch durante las jornadas del Games Industry Forum, una ocasión excelente para exponer sus ideas y optimizar rentabilidad.

EL GIF refuerza así su misión como trampolín para neófitos e indies en un marco, el del festival Fun & Serious, que se ha convertido ya en una cita obligada para el sector a nivel internacional, con 35.000 asistentes en la edición del pasado año y premios honoríficos, ya anunciados para 2019, de la altura de Yoko Shimomura, Bruce Straley, Tim Willits y Greg Street.

Vídeo de presentación del GIF, en este link.