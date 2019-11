Consecuencias de la megaleche Las jornada postelectorales son castillos hechos con naipes Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

martes, 12 de noviembre de 2019, 10:48 h (CET) -Dimite Rivera porque no se esperaba esta leche. Salta al campo en su lugar Inés.



-Dimite Casado pues no le comentaron que sería tan difícil. Le sustituye Mariano.



-Dimite Iglesias porqué no pega ojo por las noches, y por el día Sánchez no le escucha. Es sustituido por una confluencia llamada Irene.



-Dimite Sánchez para desconcertar a sus enemigos. Queda en su lugar una gestora constituida por Felipe González y Alfonso Guerra.



-Dimite Abascal nada más descubre que no le cabe el casco de Carlos V. Salta al campo en su lugar Ruy Díaz de Vivar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Resultado electoral, VOX con gobierno de la I.R.A o tecnócrata Albert Rivera ocupó el centro político nacional, entre los que llamó rojos y azules, zigzagueando entre tesis socialdemócratas y liberales pero sin asumir condición ni otro compromiso que la exhibición personal Resultado electoral Los españoles han votado y el panorama político sigue siendo complejo. El desbloqueo político no creo que esté garantizado Ahora sí... que están aquí ​ ​Tenemos muchísimo trabajo los demócratas para convencer a esos votantes de que su camino es el de la democracia y no el del neo-fascismo Responsabilidad humana Quien siembra vientos recoge tempestades El pueblo habla ​Los españoles, también han lanzado mensajes subliminales a los políticos: España, no se fragmenta, ni se divide, ni se negocia con ella