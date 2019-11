150 talentos serán elegidos por Bnext y Ironhack para formarse como expertos digitales Comunicae

lunes, 11 de noviembre de 2019, 17:03 h (CET) Por primera vez en Europa, los estudiantes podrán financiar su formación mediante el modelo de "acuerdo de ingresos compartidos", un sistema muy utilizado en EE.UU., por el que los estudiantes no abonan el coste de sus estudios hasta su incorporación laboral Entre el 15% y 20% de los estudiantes no se forman en profesiones digitales debido a las dificultades para hacer frente a su coste. En este escenario, Bnext, la alternativa a la banca tradicional, y Ironhack, la escuela tecnológica internacional, se han unido con el objetivo de encontrar a los 150 mejores talentos que quieran formarse en diseño UX/UI, desarrollo web o análisis de datos.

Todos los elegidos podrán acceder a financiar sus bootcamps por tan solo a un 4,5%, 350€ más del importe total del curso en cómodos plazos de 36 cuotas. De entre ellos, los 30 mejores podrán optar al “acuerdo de ingresos compartidos” (ISA) que llega por primera vez a Europa. Este modelo de financiación, más frecuente en EE.UU., implica que los estudiantes no pagarán nada de sus estudios hasta su incorporación laboral y sus ingresos superen los 18.000€ brutos anuales.

Cómo es el proceso de selección

Los interesados en estudiar Desarrollo Web, Diseño UX/UI o Data Analytics que estudiarán en los campus de Madrid o Barcelona en Ironhack, deberán inscribirse desde hoy y hasta el próximo 18 de noviembre, indicando sus datos personales, así como cuál será la forma de pago elegida: ISA o financiación a plazos, en caso de estar entre los seleccionados.

Una vez finalizado el plazo, se estudiará cada inscripción de forma individualizada y el 19 de noviembre, se anunciarán los seleccionados que pasarán a la siguiente fase que consistirá en una entrevista personal y técnica, y que tendrán lugar entre el 25 y el 29 de noviembre. El 2 de diciembre se dará a conocer el nombre de los 150 seleccionados que podrán formarse en tecnología en los bootcamps de Ironhack con las mejores condiciones de financiación.

¿Por qué estudiar en Ironhack?

Ironhack es una de las escuelas líderes a nivel mundial en formación tecnológica con presencia en 8 países. Desde 2013 han formado a más de 3.500 estudiantes con una tasa de colocación del 88%, a los 3 meses después de finalizar el bootcamp.

Ironhack ofrece cursos en formato Full-Time, 9 semanas intensivas, y en formato Part-Time, 6 meses, que permite compaginarlo con el trabajo u otros estudios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.