lunes, 11 de noviembre de 2019, 16:51 h (CET) ASISPA comienza su campaña solidaria "Juntos somos más" recogiendo material que pondrá a la venta en su Mercadillo Navideño ASISPA, asociación sin ánimo de lucro dedicada a la atención integral a personas dependientes, ha lanzado una campaña solidaria con la que recaudar material en buen estado que pueda ser vendido en su Mercadillo Navideño.

A través de esta campaña, “Juntos somos más”, se recogerá todo tipo de cosas en buen estado que los particulares o empresas quieran donar: alimentos, ropa, calzado, juguetes, etc.

Será la propia asociación quien recoja las donaciones, hasta el próximo miércoles 18 de diciembre, donde le indiquen aquellas personas o entidades que quieran colaborar.

El Mercadillo Navideño de ASISPA, que tendrá lugar el 19 de diciembre de 11:00 a 22:00 horas en la Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 10. Madrid) destinará su recaudación de forma íntegra a la Asociación La Barandilla y su proyecto social TELÉFONO CONTRA EL SUICIDIO 911 385 385. Proyecto dedicado a ayudar a personas con ideas suicidas y a sus familiares.

Cada día, en España, 10 personas se quitan la vida y al menos 200 lo intentan. Más de 3.600 muertes por suicidio al año (el triple que por accidente de tráfico) hacen necesaria la existencia de proyectos como este que pretenden dar una respuesta a estas personas y sus familiares para que puedan superar los momentos de angustia.

Si se quiere donar una aportación al Mercadillo Navideño de ASISPA solo se tiene que contactar con la asociación a través del correo: comunicacion@asispa.org.

También se puede acercar un regalo a la sede central de ASISPA en: C/ Martínez Villergas 6. 28027. Madrid.

"¡Anímate y dona! Un poco de todos es mucho".

Recuerdan: "Campaña solidaria “Juntos somos más” para recaudar material que poner a la venta en el Mercadillo Navideño de ASISPA con fines benéficos. Dona tu regalo hasta el 18 de diciembre y participa en el mercadillo que tendrá lugar el 19 de diciembre".

