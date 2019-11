Riot Games presenta en la final de Worlds el tema musical ‘Giants’, del grupo True Damage Comunicae

lunes, 11 de noviembre de 2019, 11:19 h (CET) Para celebrar el debut de True Damage, Riot Games ha ratificado un acuerdo con la marca textil, célebre con su ropa de calle, Mighty Club Riot Games ha presentado hoy, en la ceremonia de apertura de la final de Worlds 2019, que se celebra en el Accord Arena de París, ‘GIANTS’, debut del nuevo grupo musical virtual, True Damage.

Los intérpretes Becky G, Keke Palmer, SOYEON of (G)I-DLE, Thutmose y Duckwrth han sorprendido con un tema triunfal, cuyo vídeo musical puede verse aquí.

El grupo, de estilo hip-hop o música urbana, se compone de campeones del juego League of Legends, en concreto de Qiyana (Becky-G), Senna (Keke Palmer), Akali (SOYEON de (G)I-DLE), Ekko (Thutmose) y Yasuo (Duckwrth).

El videoclip de GIANTS combina elementos en 3D y 2D e incluso se atreve con la realidad aumentada durante los últimos compases de la canción, cuando los personajes animados dan el salto a la realidad de carne y hueso en París, sede de la final del Mundial.

Las skins para los campeones tematizadas True Damage están ya disponibles, incluida la skin de Prestigio True Damage para Qiyana, el primer aspecto in-game diseñado por Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones para mujer de la prestigiosa firma francesa Louis Vuitton – que ha diseñado también la custodia de la Copa del Invocador este año.

Asimismo, para celebrar el debut de True Damage, Riot Games ha ratificado un acuerdo con la marca textil, célebre con su ropa de calle, Mighty Club.

La primera de las prendas de la línea True Damage y Mighty Club, una sudadera en color negro, podrá adquirirse a través de la web www.truedamage.com a partir del día 15 de noviembre (PDT).

Le seguirá el lanzamiento de una línea de otras 15 prendas, anunciada para el próximo 5 de diciembre, y una colección cápsula que se irá desvelando a lo largo de 2020.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.