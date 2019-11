Cinco tendencias tecnológicas que van a marcar la transformación de las empresas en 2020 La inteligencia artificial será una apuesta en su agenda para mejorar la experiencia del cliente Redacción Siglo XXI

lunes, 11 de noviembre de 2019, 09:34 h (CET) El equipo de Linke, empresa española especialista en servicios de consultoría cloud y en desarrollo de interfaces conversacionales para empresas, ha identificado las tendencias tecnológicas que marcarán 2020 por su impacto en la evolución de las empresas hacia modelos digitales.



Su jefe tecnológico, Ricardo Casanovas, subraya que “el modelo de informática cloud ha sido ampliamente adoptado por las empresas, con proyectos cada vez de mayor envergadura y desplegados a escala por toda la organización para beneficiarse de las ventajas que ofrece a la hora de optimizar el rendimiento de los sistemas”.



Algunas de estas tendencias, que la compañía había pronosticado para el año que termina, serán clave también a lo largo de 2020, ya que las organizaciones buscan maximizar sus inversiones.



Del análisis del responsable de tecnología y su equipo se desprende que éstas serán las prioridades de los CIO durante el próximo ejercicio:



Todo como Servicio (XaaS)

Las empresas avanzarán hacia un modelo XaaS desde el que todos los servicios tecnológicos se pueden ofrecer en cloud. “Será una forma de modernizar sus infraestructuras, además de conseguir la escalabilidad y mejorar los tiempos de entrega de los servicios digitales a la organización”, sostiene el equipo de Linke.



Automatización

Ahora que muchas compañías han llevado sus aplicaciones y sistemas a cloud, consideran fundamental poder automatizarlos. Los motivos, según la compañía española, hay que buscarlos en que les permitirá ampliar el potencial de cloud en flexibilidad y agilidad, además de eliminar tareas rutinarias para los departamentos de tecnología.



Integración

La mayoría de las empresas han optado por diferentes tipos de cloud para sus sistemas y aplicaciones, en función de sus necesidades y estrategias. Se ha impuesto un modelo de TI híbrido que es necesario gestionar con simplicidad. 2020 será un año clave en la integración de los diferentes entornos para que las empresas puedan mover las cargas de trabajo al escenario que más les conviene en todo momento para sacar un valor real de sus inversiones en cloud.

Los data centers emprenden el viaje a la nube Al igual que ocurrió en 2019 con las aplicaciones más críticas para los negocios, como los sistemas de gestión, van a aumentar las migraciones de centros de datos completos a la nube. Las empresas seguirán apostando por trasladar sus sistemas ERP a la nube, pero la agilidad que buscan también viene de poder aprovechar tecnologías como inteligencia artificial y machine learning, big data y analítica, Internet de las Cosas, etc., que exigen una gran capacidad de cómputo en el data center. “De nuevo, la nube será la respuesta para conseguir la eficiencia en costes”, sostiene la tecnológica.



Inteligencia artificial para atraer al cliente

Los desarrolladores de la unidad de inteligencia artificial y desarrollo de interfaces conversacionales señalan que mejorar la experiencia del cliente seguirá estando en la parte alta de la lista de prioridades del CIO. Los asistentes digitales por voz se van a incorporar con fuerza a la lista de canales de interacción con el cliente. En este punto, recomiendan que el nuevo canal se integre en el conjunto de la estrategia de la empresa y con el resto de puntos de contacto de la compañía con su ecosistema.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

