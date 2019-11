Sueños de Gloria Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 10 de noviembre de 2019, 10:00 h (CET) Sueños de Gloria



Cuando te miro

llega la salvación a mi pobre

y enfermo corazón.

Cuando te siento,

gano fe y comienzo a creer en Dios.

Me paso la vida imaginándote,

no porque no te tenga para mí,

sino porque me gusta que existas

en mi mente y a todas horas.

Me gusta que existas en todas partes,

sin frustraciones, como Dios me ha permitido.

Me gusta creer que lo que siento

es realidad, y no un simple sueño

como el de tantos otros,

y lo mejor, que al despertar,

estás ahí para alegrarme.

Un sueño de vida y mi vida sueño es…

una vida de ensueño

y que no me llamen “la loca”

esa combinación extraña y dulce

es lo que busco para mi existencia

es lo que quiero y lo que defiendo.



Para doña Toñita, mi gata blanquita.

