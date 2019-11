Estamos en campaña Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 9 de noviembre de 2019, 11:22 h (CET) Enésimo varapalo económico al Gobierno en los últimos tiempos. No se creen sus cuentas. Si hace unos días era la Comisión Europea la que ponía en duda los cálculos de Sánchez, ahora es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que constata que se incumplirán este año incluso los objetivos más suavizados de déficit, deuda y empleo. Pronostica un desequilibrio del 2,1% en las cuentas públicas, lo que supone que este año habremos gastado unos 25.000 millones más de los que ingresamos. Pero de todo ello mejor no hablamos. Estamos en campaña, a dos días de las elecciones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En plena pre-campaña electoral Jesús Domingo Martínez, Madrid ¿Es mucho pedir cordura? Gerardo Hernández, Getxo Contra el paro JD Mez Madrid, Girona Contra el paro JD Mez Madrid, Girona Más confusión, si cabe Jesús Martínez Madrid, Zamora