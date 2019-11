El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha afirmado este viernes que el clásico "se jugará cuando se tiene que jugar, por la tarde-noche", describiendo como "disparate" y como "error tremendo" la idea de que ese partido entre FC Barcelona y Real Madrid, previsto para el 18 de diciembre, se juegue al mediodía.





"Un disparate, una ocurrencia, no creo que se cometa un error tan tremendo. No creo que LaLiga, que ha publicado un 'tender' con sus horarios, incumpla su propio 'tender' ni su propia normativa. Se jugará cuando se tiene que jugar, por la tarde-noche", ha comentado Rubiales durante la presentación oficial del Proyecto Valenta, impulsado por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV).



Rubiales no ha detallado dónde se disputará el nuevo formato de Supercopa de España. "Hemos sacado una nota y el lunes vamos a comparecer, vamos a contestar todas la preguntas. Sí que os pedimos ese pelín de paciencia, para el lunes ya contestar todo. El lunes cruzaremos ese puente", ha asegurado al respecto.



Reunión Igualmente, ha negado que esté planeada una reunión para el próximo 11 de noviembre con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF). "Lo que sí hay es una propuesta de 1,152 millones de euros y poner un fondo de garantía salarial de medio millón de euros", ha recordado.



"Lo que queremos es que se respete y que todos los partidos se televisen. Que nadie vete, como está sucediendo ahora", ha señalado. "Una huelga es algo muy serio como para tratar lo que se está pidiendo", ha añadido, acerca de los paros convocados para los días 16 y 17 de noviembre.



Postura oficial Además, Rubiales ha remitido a la postura oficial de la FIFA como negativa a que se juegue en Miami (EE.UU.) el partido de Primera División entre Villarreal y Atlético de Madrid. "El Comité Ejecutivo dijo muy claramente que, cuando un partido de una competición doméstica se juega de local, pues se juega de local", ha indicado.



En adición, ha dicho que Javier Tebas, presidente de LaLiga, "ha creado esta cultura de llevar todo a los juzgados, de las cautelares y más juzgados...". Incluso ha subrayado que sus instituciones "están volcadas en demandas y más demandas" con cada nuevo tema.



Por último, ha destacado la forma de proceder de la RFEF sobre el duelo del Sevilla FC contra el Real Betis, de alto riesgo y programado para le víspera de las elecciones generales. "Si alguien quería cambiar el derbi de horario o de fecha, el lugar al que había que haber acudido era la Federación, no LaLiga", ha resaltado.