Los españoles gastan una media 816 € al mes para mantener su vivienda en propiedad

viernes, 8 de noviembre de 2019, 16:51 h (CET) De todos los costes de un inmueble, la hipoteca es el desembolso más elevado, por eso, Casaktua.com ha puesto en marcha una campaña con viviendas a una media de 250€ al mes, la mitad de lo que actualmente pagan los españoles por su hipoteca actual (505€ de media) Contar con una vivienda en propiedad no solo requiere disponer de la solvencia suficiente para afrontar la hipoteca, también acarrea una serie de gastos de mantenimiento que, en un primer momento, no suelen tenerse en cuenta. En este sentido, según se desprende del último estudio de Casaktua.com, el presupuesto medio mensual de disponer de una vivienda es de 816€.

A hora de realizar una estimación del importe destinado a cada una de las partidas de su inmueble, los españoles indican, como es de esperar, que el desembolso más elevado se lo lleva la cuota hipotecaria, con unos 505€ de media.

Con el objetivo de facilitar la adquisición de un inmueble a precios reducidos, Casaktua.com ha lanzado una campaña compuesta por 3.500 inmuebles de diversas tipologías, con descuentos de hasta el 40%, para que así el coste de la hipoteca sea más asequible para los españoles. Las viviendas seleccionadas cuentan con un precio medio de 75.100€, es decir, unos 250 € al mes, la mitad de lo que actualmente pagan los españoles de media por su hipoteca actual o por el alquiler.

Además del gasto de la hipoteca, el presupuesto mensual se reparte entre los suministros de energía (107,8€/mes, de media), telecomunicaciones -teléfono, internet, etc.- (78,6€/mes), comunidad (77,5€/mes) o agua y servicio de basuras (45,9€/mes), partidas comunes tanto en el alquiler como en la propiedad.

Los propietarios también deben asumir otros de carácter anual, como son el IBI (estimado por los españoles en los 360 €/año, de media), el seguro del hogar (258€/año) o las reformas o reparaciones (618€/año).

3.500 inmuebles de Casaktua.com rebajados un 40%

La nueva campaña del portal inmobiliario incluye, principalmente, viviendas, garajes y trasteros distribuidos por todo el territorio español, especialmente en Aragón (760 inmuebles), Andalucía (490), Comunidad Valenciana (380), Castilla-La Mancha (320), Comunidad de Madrid (280), La Rioja (240), Castilla y León (170), Región de Murcia (80), Extremadura (80), Galicia (60), Islas Canarias (50) y Asturias (50).

Los inmuebles residenciales tienen 109 m2 y 2 habitaciones de media, y las regiones con más viviendas rebajadas son Andalucía (220 activos residenciales), Aragón (160), Cataluña (170), Comunidad Valenciana (150), Castilla La Mancha (110), Castilla y León (90), Región de Murcia (50) y Extremadura (40).

En cuanto al resto de activos, los garajes incluidos en la promoción poseen un precio y una superficie media de 7.300€ y 24 m2, y los trasteros cuestan una media de 2.900€ y 7 m2, de media.

Para todos aquellos que quieran invertir en inmuebles de tipo terciario, la campaña de descuentos también incluye locales comerciales, con un coste medio de 88.800€ y un tamaño promedio de 152 m2.

