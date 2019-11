Valentí Sanjuan da las claves para fomentar (y regalar) el deporte estas Navidades Comunicae

viernes, 8 de noviembre de 2019, 14:03 h (CET) Valentí Sanjuan destaca que es importante hacerse con accesorios deportivos que faciliten y hagan más seguros los entrenamientos eBay, la compañía líder en el comercio global, anima a los consumidores a hacer sus compras de Navidad sin prisas, sin agobios, sin cola y con súper precios en la campaña de descuentos más importante del año para la plataforma. En este contexto, para ayudarnos a elegir los regalos perfectos, además de sus grandes ofertas, desde eBay han querido contar con la experiencia del deportista Valentí Sanjuan y ofrecer una serie de claves y consejos para hacerse con los mejores accesorios y gadgets al mejor precio, y triunfar con los regalos - o autoregalos- estas navidades.

Según Valentí, “elegir regalos que gusten y al mismo tiempo nos ayuden a mantenernos en forma es posible”. Tanto si tus familiares y amigos son aficionados al deporte, como si están trabajando en ello, Valentí establece que “lograr ese cambio deseado y mantenerse en forma es posible, pero hay que hacer las cosas bien y no buscar milagros, por eso es fundamental ser constante para que los resultados lleguen, y hay accesorios deportivos muy útiles con los que poder alcanzar esa meta”, asegura.

Este experto, que ha cosechado más de 349 mil seguidores en Instagram @valentisanjuan, gracias a sus populares consejos sobre entrenamiento y motivación personal, nos ha dado cuatro recomendaciones clave para animar a amigos y familiares a ponerse en forma con tus regalos navideños. Si crees que a tu novia, hermano o amigo invisible les encanta el deporte (o quieres animarles a practicarlo) … ¡Esto te interesa!

Lo más importante: Ropa deportiva adecuada a cada persona. “Tan importante es practicar ejercicio como tener ropa deportiva adecuada, como pueden ser unas zapatillas de running que son necesarias para pisar bien y también para prevenir esguinces, o un top que facilita la movilidad en determinados ejercicios”, expone Sanjuan.

¿Regalar accesorios para llevar un estilo de vida saludable sin gastar mucho? ¡Sí!. Valentí es un defensor de que se puede seguir un estilo de vida saludable haciendo ejercicio en casa y, para ello, hay artículos que pueden ser muy útiles, como unas mancuernas, un saco de boxeo, un balón de pilates o, incluso, una bicicleta estática. “Existen infinidad de actividades que se puede realizar en casa sin necesidad de demasiado espacio ni teniendo que gastar mucho dinero, por lo que es importante fijarse en el accesorio más adecuado para cada caso y hacer uso de él para lograr los resultados buscados”, explica. Para los que prefieren hacerlo al aire libre, unas zapatillas de running o una bicicleta también son opciones perfectas que contarán con buenos precios los próximos días.

Practicar ejercicio en grupo, una buena forma para animar a nuestros seres queridos a llevar una vida sana. Empezar con la equipación es una parte importante. Por ello, regalos como un kit de iniciación al ciclismo o la equipación para ir al gimnasio son buenas opciones. Sin embargo, Valentí asegura que “otra forma de motivarse mutuamente es elegir regalos para hacer ejercicio en pareja”. ¿Qué tal un par de palas de paddle o una canasta para jugar juntos al basket?

No dejes para mañana el regalo que puedas comprar hoy. ¿Por qué esperar? eBay conoce muy bien al consumidor de accesorios deportivos, y la plataforma cuenta con numerosos productos en este segmento. Aprovechar los descuentos y regalos que se lanzan del 4 al 11 en todo tipo de artículos es una opción para que aquellos que tienen familiares o amigos aficionados al mundo del deporte y la vida saludable (o incluso, ¡para ellos mismos!) hagan sus compras navideñas al mejor precio.

“Al igual que Valentí, en eBay defendemos el deporte y el estilo de vida saludable, y por eso del 4 al 11 contaremos con infinidad de descuentos en un surtido de artículos deportivos útiles y funcionales que ayuden a nuestros usuarios a regalar deporte esta Navidad, y, por supuesto, a sacar el mayor partido posible de sus sesiones de entrenamiento”, afirma Maite González, directora de Marketing de eBay. “Durante este 11/11, y de cara a Navidad, los consumidores pueden contar con eBay como su gran aliado para hacerse con los mejores productos al mejor precio”.

Descubir todo lo que eBay ha preparado en esta semana especial, ¿Por qué esperar? https://www.ebay.es/rpp/campana/11-11/deporte-y-ocio

