Celside Insurance, la nueva marca internacional especialista en asegurar el mundo conectado Comunicae

viernes, 8 de noviembre de 2019, 13:55 h (CET) Celside Insurance ha elegido España como primer mercado para su lanzamiento ya que se trata de un mercado clave en su estrategia de expansión internacional. Celside Insurance prevé alcanzar 1 millón de ventas en 2020 en España. La insignia internacional de SFAM Group responde a la vocación global de la compañía, presente actualmente en Francia Bélgica, Suiza, España y Portugal Celside Insurance es la nueva marca internacional de SFAM Group, líder en Europa en seguros para telefonía móvil, multimedia y objetos conectados, con pólizas que cubren todos los riesgos derivados de cualquier causa. Con esta nueva insignia, la compañía verbaliza su visión internacional con un nombre más identificativo de su principal actividad y reconocible en los mercados de los países en los que opera.

Celside Insurance marca un antes y un después en el mundo de los seguros, en constante cambio como el mundo tecnológico. “La vocación de la nueva marca Celside es adecuarnos a los nuevos usos de la tecnología y satisfacer las necesidades de nuestros clientes europeos en seguros a todo riesgo. En cualquier lugar y circunstancia, Celside protege los equipos multimedia para que sus usuarios puedan disfrutar plenamente de ellos. Nuestra nueva insignia internacional, con un nombre anglófono y universal, evoca el universo multimedia y móvil y el vínculo de proximidad que hemos forjado con nuestros clientes a lo largo de estos años; un valor en el centro de nuestro ADN”, afirma Sadri Fegaier, CEO de SFAM Group.

Celside Insurance apuesta por España y Barcelona para su expansión

Celside Insurance ha decidido apostar para su lanzamiento por España, un gran consumidor de objetos conectados.

España es un mercado clave en la estrategia de expansión internacional de SFAM Group, que abrió su primera sede internacional en la Torre Mapfre de Barcelona a principios de 2019. La inversión actual en las oficinas es de 2M€, de los 4M€ totales previstos. Actualmente, el grupo alcanza ya los 2.000 trabajadores en Europa. En España hay actualmente 250, que llegarán a los 300 para dar respuesta a unas ventas que alcanzan ya los 750.000 € con un crecimiento del 300% respecto de 2018.

SFAM Group alcanzó un volumen de negocio de 470M€ en 2018, de los que 20M€ correspondieron a España. Y en el ejercicio de 2019 se espera alcanzar los 740M€ como grupo, de los que 60M€ corresponderían a la actividad empresarial en España.

SFAM Group se ha revelado a través de sus diferentes marcas como un actor incontestable en el mundo de los seguros de objetos conectados, los servicios web y el estilo de vida. Con valores como la calidad e innovación, Celside Insurance asume el bagaje de SFAM Group, con veinte años de recorrido y presencia en Francia, Bélgica, Suiza y España, 2.500 distribuidores y un crecimiento del 2400% en los últimos 5 años.

El grupo prevé el lanzamiento escalonado de Celside Insurance en los diferentes mercados europeos, empezando por Portugal y seguido por Bélgica y Suiza a lo largo de los próximos meses.

Live your moments

"Nuestro eslogan, Live your moments, es nuestro compromiso de marca. Queremos que nuestro cliente pueda disfrutar plenamente de cada momento y donde quiera que esté, ya sea en su casa, de vacaciones, con amigos o en familia porque nosotros nos ocupamos de cualquier incidencia con sus dispositivos conectados."

Celside Insurance defiende un enfoque humano y experiencial que se traduce diariamente en un servicio:

Ultrapersonalizado: el cliente diseña su propio seguro eligiendo entre los diferentes módulos disponibles aquellos que se adaptan más a sus necesidades reales.

Local: dispone de centros de atención al cliente locales, es decir, situados en el mismo mercado al que dan servicio de forma cercana y rápida 6 días por semana

Ágil: los clientes pueden probar los servicios de Celside Insurance durante 30 días antes de comprometerse y siempre pueden cambiar la modalidad de su seguro con una simple llamada de teléfono.

360 °: Celside Insurance tiene un centro de reparación integrado para reducir el tiempo de respuesta y hacer un mejor control de calidad.

https://www.celside.com/es-es/

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.