El Gobierno de la India otorga una Mención de Honor a Schneider Electric en los Premios Nacionales de RSE Comunicae

viernes, 8 de noviembre de 2019, 13:35 h (CET) Schneider Electric ha recibido una Mención de Honor por su contribución nacional al Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocido con una Mención de Honor en los Premios Nacionales de RSE 2018 otorgados por el Gobierno de la India, por su contribución al medio ambiente y al desarrollo sostenible, incluida la energía solar.

A través de su programa de Energía para el Desarrollo, Schneider Electric proporciona electricidad limpia y segura a hogares y comunidades situados en aldeas remotas sin acceso a la electricidad o con acceso limitado. Ello ha contribuido a fomentar proyectos y empleos basados en la energía solar, en áreas fuera de la red eléctrica de la India. A través de estas acciones comunitarias, Schneider Electric ha abordado también otros retos de desarrollo, en relación con el acceso al agua para el riego, el agua potable y el saneamiento, la educación, la salud y empleos. Hasta ahora, Schneider Electric ha suministrado electricidad fiable, limpia y segura a 36.000 hogares en 600 aldeas, lo que ha tenido un impacto positivo en la vida de más de 180.000 personas, en el marco de su programa de RSE en la India.

"Nos sentimos profundamente honrados y orgullosos de se una de las empresas que impulsan el cambio en la sociedad. Creemos profundamente en la creación de valores compartidos y en el crecimiento sostenible global, y en este sentido queremos ser un partner que acompañe el crecimiento de la India. Seguimos comprometidos en crear un ecosistema sostenible y autorrenovable. Este premio es un reconocimiento de que estamos en el camino correcto y un recordatorio para seguir en el mismo", ha asegurado Anil Chaudhry, MD and Zone President en la India de Schneider Electric.

Un modelo de crecimiento sostenible para el ecosistema

En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Schneider Electric adopta un enfoque colaborativo en materia de sostenibilidad. Por esta razón, y como parte de su agenda de crecimiento inclusivo, trabaja en el marco de su programa de Acceso a la Electricidad para proporcionar energía limpia, segura y fiable incluso en las zonas más remotas de la India, un requisito fundamental para el desarrollo socioeconómico de las aldeas, que incluye el acceso a la educación, la salud, el agua y el empleo.

En el marco de este programa, Schneider Electric ofrece un sistema de iluminación independiente para hogares o soluciones descentralizadas de energía solar para satisfacer todas las necesidades energéticas de las aldeas que no tienen acceso a la electricidad.

Venkat Garimella, VP, Strategy and CSR de Schneider Electric India, ha señalado: "Ya sea la gestión, en los negocios o en nuestros productos, nuestro compromiso con la sostenibilidad inspira todo lo que hacemos. En esta coyuntura de desarrollo económico mundial, es fundamental que las empresas apoyen el desarrollo equitativo, y nos complace haber logrado crear algunos modelos escalables de crecimiento sostenible".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.