viernes, 8 de noviembre de 2019, 07:43 h (CET) El pasado 30 de octubre, el artista de rap zaragozano Qué Pasa! publicó digitalmente en todo el mundo "No he reblato", un tema íntegramente en lengua aragonesa que representa un homenaje para quienes trabajan por las lenguas y culturas minorizadas y reflexiona sobre el actual modelo de desarrollo y la España vaciada El artista de rap zaragozano afincado en Manila, Qué Pasa!, lanzó este pasado 30 de octubre en todo el mundo su nuevo sencillo digital “No he reblato”, un tema íntegramente en aragonés. La obra viene acompañada por un videoclip filmado en diversas localizaciones de Zaragoza y los Pirineos. “No he reblato” (en español, “No me he rendido”) es el tercer tema en aragonés que compone el veterano rapero maño a lo largo de su carrera musical, y el primero que goza de distribución digital en todo el mundo. La lengua aragonesa, popularmente conocida como fabla y declarada por la UNESCO en peligro de extinción, lucha por la supervivencia en un momento en el que se estima que el 97 % de las lenguas del mundo son habladas por apenas un 4 % de la población.

Con citas del poeta en aragonés Ánchel Conte y el cantautor José Antonio Labordeta, “No he reblato” es a la vez un grito de rabia de una lengua que se resiste a morir y un canto de homenaje a quienes trabajan por preservarla y dignificarla. Representa además una reflexión sobre la España vaciada y por un modelo de desarrollo más sostenible. Qué Pasa!, que actualmente reside en Manila, conoce muy de cerca la paradoja de otra lengua condenada al olvido: el español en Filipinas.

“No he reblato” se encuentra ya disponible en las principales tiendas digitales y plataformas de streaming del mundo como Apple Music/iTunes, Spotify, Tidal, Deezer, Google Play o Amazon Music. El vídeo oficial que lo acompaña, subtitulado en aragonés y en español, se encuentra disponible en el canal de Qué Pasa! en YouTube, así como en otros servicios de vídeo en línea internacionales.

El trabajo cuenta con la producción musical de Beat Basement/Mr KA Beats (Boston, EE. UU.) y ha sido grabado en Estudios Sin/Con Pasiones (Zaragoza). La mezcla y masterización fue llevada a cabo en Nueva York por Mikes Mix and Master. El videoclip ha corrido a cargo de Glitchdropper y se ha filmado en localizaciones de Zaragoza, Espierba y Planos de La Larri (Bielsa).

Qué Pasa!, también conocido como Mexicano Malo, fue un personaje muy activo en la escena del rap español durante sus albores en la década de los 90, compartiendo frecuentemente escenario con otros artistas zaragozanos que entonces despuntaban como Kase-O (Violadores del Verso), y participó en la fundación del sello Producciones Pollicidas, a través del que publicó en 1996 su trabajo “Estrictamente real”. Qué Pasa! es además el primer artista que rapeó en aragonés o fabla, una lengua declarada por la UNESCO en peligro de extinción y que tiene apenas 10.000 hablantes nativos. Hoy día afincado en Manila, continúa componiendo y aprovechando las redes de distribución digital. En los últimos años ha publicado también temas como “Equis equis ele”, “Un paso al frente”, “El viaje” o “Perra vida”, que cuentan con sus correspondientes vídeos en su canal de YouTube y miles de reproducciones en las principales plataformas de streaming como Spotify.

Referencias:

iTunes: https://apple.co/32YKEBf

Apple Music: https://apple.co/36izxoE

Spotify: https://spoti.fi/2PrLQsV

Google Play: https://bit.ly/2Jxyiby

Deezer: https://bit.ly/2NlQBkY

Tidal: https://bit.ly/31QkI9q

Amazon: https://amzn.to/31XzjQr

Facebook: http://www.facebook.com/quepasarap

Twitter: https://twitter.com/quepasarap

Vídeos

Qué Pasa!, "No he reblato"



