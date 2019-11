Somos Osos, Ben 10 y Gumball se unen para recoger juguetes con Alcampo Comunicae

viernes, 8 de noviembre de 2019, 07:31 h (CET) Cartoon Network colabora con esta iniciativa que tendrá lugar entre el 7 de noviembre y el 8 de diciembre Alcampo ha puesto en marcha la XVI edición de su campaña “Ningún Niño sin Juguete” a la que, un año más, se ha unido Cartoon Network a través de los personajes de sus series Somos Osos, Ben 10 y Gumball.

Desde ayer y hasta el próximo 8 de diciembre, más de 70 centros Alcampo recogerán juguetes nuevos o en muy buen estado en colaboración con organizaciones locales, que será destinados a familias sin recursos y tras la previa clasificación realizada por voluntarios de Auchan Retail España.

Los personajes de Cartoon Network, que colabora desinteresadamente con esta causa solidaria, estarán presentes en nueve centros para que los más pequeños puedan participar en una jornada lúdica y solidaria

Las fechas y centros en los que los niños y niñas podrán conocer a los personajes de Cartoon Network son los siguientes:

Fechas

Ferrol 8 noviembre, horario 17 a 21

Santiago de Compostela 9 noviembre Hora 11 a 15

Burgos 15 noviembre, horario 17 a 21

Ávila 16 noviembre, horario 11 a 15

Huesca 22 noviembre, horario 17 a 21

Aldaia 23 noviembre, horario 17 a 21

Valdepeñas 29 noviembre, horario 17 a 21

Toledo 30 noviembre, horario 11 a 15

Torrejón de Ardoz 7 diciembre, horario 17 a 21

“Ningún Niño Sin Juguete” es una campaña que responde al claro compromiso de ayudar a la infancia y juventud del entorno contribuyendo a mejorar su calidad de vida Asimismo tiene como fin alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (Poner fin a la pobreza y 10 (Reducción de las desigualdades). El año pasado, gracias a las múltiples alianzas y trabajo conjunto, se consiguieron 53.000 juguetes.

Sobre Cartoon Network

Cartoon Network es una marca global de entretenimiento de WarnerMedia. Es el canal de televisión de animación líder en audiencia en Estados Unidos y una de las principales productoras de programas infantiles del mundo. Cartoon Network ofrece el mejor contenido original destinado a niños y a familias con éxitos como Hora de aventuras, El asombroso mundo de Gumball, Supernenas, Somos Osos y Ben 10. Presente en 192 países y en más de 400 millones de hogares, Cartoon Network es una marca conocida por ser líder en innovación con una mezcla de creatividad y tecnología que apasiona a los niños. En España, sus contenidos pueden verse a través del canal Boing y en diversas plataformas de streaming y servicios de SVOD.

Sobre Auchan Retail España

Auchan Retail España los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 369 centros: (62 hipermercados y 307 supermercados) así como 53 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla de más de más de 20.000 personas. Más información www.auchan-retail.es

Más información en www.todosconjuguete.com

Comentarios Todo Sobre Juguetes 08/nov/19 10:24 h. Todas las iniciativas, que tengan que ver con ayudar a otras personas siempre deben de ser alabadas. Compartir lo que tienes no es lo mismo que dar lo que te sobra. www.todosobrejuguetes.com Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.