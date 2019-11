Sexo de coalición: Los españoles sí que alcanzan acuerdos en temas de sexo Reparto de sillones: presidencia para los andaluces, y vicepresidencia compartida entre canarios y catalanes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de noviembre de 2019, 08:52 h (CET) Hoy en día, estar de acuerdo en algo no es tan sencillo. Nos encaminamos a las cuartas elecciones en 4 años y no parece que vaya a haber pactos fáciles. Sin embargo, sí que hay algo en lo que los españoles se ponen de acuerdo: el sexo. Queda demostrado con el dato de que más de la mitad tiene relaciones sexuales en las primeras citas. Eso revela el 8º Barómetro ‘Los jóvenes españoles y el sexo’ elaborado por CONTROL, marca especializada en bienestar y diversión sexual, que ha decidido investigar las preferencias de los españoles, no en materia política sino en el ámbito sexual.



Pactos a primera vista: sexo en las primeras citas Según los datos recogidos, a los españoles no les hacen falta tantos intentos para ponerse de acuerdo en el sexo. Así, el 57,4% afirma que practica sexo en las primeras citas, siendo en su mayoría entre la segunda y la tercera, lo que hace que sea más fácil ponerse de acuerdo en la cama que en las urnas.



Pero, además, estos pactos parecen ser duraderos. Los españoles prefieren coaliciones de larga duración y encuentran aliados de manera frecuente. El 74,9% tiene pareja sexual estable, lo que les hace, además, poder disfrutar de acuerdos en los que las personas que intervienen siempre salen beneficiadas.



Mayorías absolutas: 8 de cada 10 querría practicar sexo de manera más frecuente Lejos de los porcentajes de votos que los españoles reparten entre las diferentes formaciones, existe prácticamente unanimidad en la cantidad: 8 de cada 10 (75,4%) querría practicar sexo de manera más frecuente, algo que declara la intención de interconectar más habitualmente con sus parejas sexuales.



El cómo es algo en lo que también se muestra consenso, ya que las dos posturas se alzan como claras vencedoras: el misionero es la postura que más se practica (64,9%), seguida del perrito, que, para más de la mitad, es la práctica que más les hace disfrutar (51,8%).



La otra mayoría queda patente en el uso del anticonceptivo, los españoles eligen en su mayoría el preservativo masculino como método contraconceptivo en sus relaciones (59,3%), aunque 1 de cada 4 solo lo utiliza ocasionalmente. Además, hay una amplia cantidad que tiene claro que lo utiliza como protección frente a un embarazo no deseado (47,7%), y como protección frente a contagio de una infección de transmisión sexual (43,9%).



Reparto de sillones: presidencia andaluza y vicepresidencia canaria y catalana Por otro lado, además de echar un vistazo general a cómo, cuánto y en qué se basa el acuerdo de los españoles a nivel general, existen regiones muy por encima de otras en cuestiones sexuales. De esta forma, los españoles tienen claro el reparto de sillones a la hora de establecer los mejores en el sexo. Así, para el 18% los mejores en la cama son los andaluces, que por quinto año consecutivo ganan la votación y se alzan con la presidencia. Con un poco de distancia, se sitúan en la vicepresidencia compartida por los canarios, que para el 9,6% son los ganadores, con un empate técnico con los catalanes que se sitúan en un 9,2%.



Más vale malo conocido, que bueno por conocer Lo cierto es que, aunque nos sentimos libres con respecto a nuestra sexualidad, y las generaciones más jóvenes no tienen tabúes, seguimos siendo clásicos y recurriendo a lo de siempre. Así, más de la mitad mantiene relaciones con personas que conocía previamente, utilizando las opciones más comunes y tradicionales como el bar o la discoteca (23,3%). Si bien es cierto que, la revolución de las nuevas tecnologías ha calado también a la hora de encontrar a alguien para tener sexo (en RRSS, 16,3% y casi un 15% en Apps para ligar).

