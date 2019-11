Schréder contribuye a una reducción del consumo de energía en doce instalaciones deportivas Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 16:58 h (CET) El Ayuntamiento de Guadalajara ha llevado a cabo la renovación del alumbrado en diversas instalaciones deportivas municipales. Una actuación que se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) cofinanciada en un 80% con Fondos Europeos de Desarrollo Regional Esta intervención ha sido desarrollada conjuntamente por Schréder y por la empresa Ferrovial Servicios ESE (Empresa de Servicios Energéticos) consistiendo en la sustitución de proyectores convencionales con lámparas de vapor de sodio alta presión por proyectores con tecnología LED, logrando un ahorro del consumo de energía de hasta un 55% a la vez que se han mejorado los índices de reproducción cromática.

Concretamente se suministraron 628 luminarias LED indoor y outdoor de diferentes potencias y dimensiones en las 12 instalaciones deportivas; piscina Huerta de Lara, piscina Fuente de la Niña, campos Jerónimo de la Morena, polideportivo David Santamaría, campos de fútbol Pedro Escartín, ciudad de la Raqueta, palacio Multiusos, pistas deportivas San Roque, pistas Barranco del Alamín, pistas deportivas de la Chopera, pistas de Atletismo Fuente de la Niña, y campos de fútbol Fuente de la Niña.

En Schréder, saben que la iluminación juega un papel esencial en el en el éxito de cualquier centro deportivo, es por ello que, ofrecen soluciones integrales de iluminación LED que proporcionan la mejor calidad de luz sobre el terreno de juego, garantizando condiciones perfectas para los jugadores y aficionados.

Para ello, se realizó previamente un estudio lumínico en cada instalación respondiendo a sus particularidades como la disposición de los postes según las características del estadio para no entorpecer la práctica del deporte, así como la elección de una buena óptica personalizada para conseguir el mínimo deslumbramiento para los jugadores y los espectadores.

Atendiendo además el Reglamento específico según la Federación y la Normativa iluminación de espacios deportivos se decidió apostar por la solución LED Axia 2 para varias zonas de exterior. Fabricada de aluminio inyectado a alta presión con un protector de policarbonato y un motor fotométrico con fotometría adaptada a diversas aplicaciones. Y, para interior la gama Neos ya que asegura un perfecto dominio de la luz para una gran variedad de aplicaciones gracias a los numerosos accesorios fotométricos disponibles, además de llevar horquilla de fijación para un ajuste preciso de la orientación in situ. OMNIblast, que garantiza los niveles elevados de iluminación horizontal y vertical necesarios para cumplir los estrictos requisitos de las federaciones deportivas y para las retransmisiones televisivas, con un concepto modular de unidades ópticas, que permite montar 1, 2 ó 3 módulos en la misma horquilla de fijación, y que ofrece la máxima versatilidad, proporcionando distribuciones fotométricas y paquetes lumínicos perfectamente adaptados a las especificaciones de la zona que se va a iluminar.

Por último, OMNIstar que al igual que OMNIblast ofrece unidades ópticas modular, permitiendo agrupar 1, 2 ó 3 módulos sobre la misma horquilla con disponibles ópticas de colimador (BlastFlexTM) que proporcionan los haces necesarios para aplicaciones de iluminación deportiva.

El objetivo conseguido con esta renovación ha sido principalmente una reducción del consumo de energía hasta un 55% y de las emisiones de CO2. Convirtiéndolo en un proyecto sostenible en el tiempo a la vez que se minimizan los costes operativos.

Ventajas clave

Axia

• Solución eficiente para un rápido retorno de inversión.

• Conectividad Smart City motor fotométrico con fotometría adaptada a diferentes aplicaciones.

• ThermiX® + FutureProof sistemas para redes autónomas e interoperables.

• Montaje superior y lateral para postes Ø32 a Ø60 (lateral) y Ø60 y Ø76 (arriba).

• Fijación universal con inclinación regulable en pasos de 2,5 °. Rango: entrada lateral

-10 ° a + 5 ° y post-top 0 ° a + 10 °.

Neos

• Solución eficiente para un rápido retorno de inversión.

• Conectividad Smart City motor fotométrico con fotometría adaptada a diferentes aplicaciones.

• ThermiX® + FutureProof sistemas para redes autónomas e interoperables.

• Montaje superior y lateral para postes Ø32 a Ø60 (lateral) y Ø60 y Ø76 (arriba).

• Fijación universal con inclinación regulable en pasos de 2,5 °. Rango: entrada lateral -10 ° a + 5 ° y post-top 0 ° a + 10 °

OMNIblast

• Solución rentable para maximizar el ahorro de energía y mantenimiento.

• Cumplimiento de la normativa federativa internacional.

• Flexibilidad: diseño modular para aplicaciones de alta potencia.

• Apta para emisión UHD/HD/4K y repeticiones a cámara superlenta (sin parpadeos)

• Elevados índices de reproducción del color (70, 80 o 90) y de estabilidad cromática para televisión (TLCI >85+).

• Con encendido/apagado instantáneo y modo espectáculo.

• Control de deslumbramiento optimizado.

• Ángulo de inclinación ajustable in situ para cada LED y/o de la horquilla completa.

OMNIstar

• Alternativa LED de ventajas probadas respecto a los proyectores HID para aplicaciones de alta potencia.

• Rentabilidad y eficiencia para maximizar el ahorro de energía y mantenimiento.

• Fácil de regular.

• Reduce la cantidad de luminarias a instalar.

• Varias opciones de montaje y posibilidades de inclinación in situ para una fotometría óptima.

• Tamaño compacto.

• Diversas opciones de control.

