ONE OAK moviliza a más de 100.000 personas para reforestar España

jueves, 7 de noviembre de 2019, 15:03 h (CET) Voluntarios, expertos forestales y autoridades locales participan en la iniciativa promovida y financiada por esta startup de moda sostenible junto a sus empleados, clientes y seguidores en redes sociales. Por cada producto que compran sus clientes, ONE OAK planta un árbol en uno de los cinco proyectos incluidos en su plan de reforestación, en distintas zonas de la Península afectadas por graves problemas medioambientales La conciencia medioambiental crece entre los ciudadanos. Prueba de ello son las más de 100.000 personas que apoyan alguno de los cinco proyectos de reforestación que la startup de complementos sostenibles ONE OAK tiene en marcha en España. En este año se ha propuesto reforestar un total de 15.000 árboles autóctonos en nuestro país, que se suman a los 12.000 que ya ha plantado, fundamentalmente en Galicia, a raíz de los incendios de 2017.

Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas en las que, de momento, la firma va a dejar huella ecológica. Para ello cuentan con la colaboración de expertos forestales, vecinos, autoridades locales, clientes y empleados de ONE OAK, así como de los usuarios de su comunidad en redes sociales, y que forman el grueso de las personas involucradas compartiendo sus acciones y ayudando a ampliar la visibilidad del proyecto. "Nuestro propósito es inspirar a un gran número de personas para que, juntas, impulsemos un gran cambio que mejore la salud del Planeta, y hemos encontrado en la moda sostenible una plataforma cercana y divertida para poder hacerlo", afirma Guillermo Íñiguez, cofundador de ONE OAK.

Cinco proyectos de reforestación

Sólo en el proyecto de Calafell, en Cataluña, 25.000 personas se han involucrado para colaborar en la plantación de 5.000 árboles autóctonos (entre ellos encina, algarrobo o pino carrasco), en una sesión de reforestación que tendrá lugar este sábado a partir de las 10:00 horas.

El propósito de esta acción, que culminará con la plantación de otros 4.000 árboles en una segunda fase prevista para febrero de 2020, es múltiple. Por un lado, se busca recuperar la biodiversidad del bosque mediterráneo perdida tras el incendio de 2016, que calcinó 11 hectáreas de monte. Además, se pretende luchar contra la contaminación creciente de la zona, situada a tan sólo 60 km de la capital catalan, y por ello muy afectada por los elevados índices de contaminación que provienen del área metropolitana.

Como en el caso de Calafell, los otros cuatro proyectos de reforestación que ONE OAK tiene en marcha se centran en paliar un problema medioambiental local, ya sea relacionado con los daños provocados tras un incendio forestal, por la contaminación atmosférica o como producto de la erosión, desertización o deforestación del terreno. Y la suma de los cinco proyectos busca luchar contra el cambio climático.

En Madrid, el objetivo es absorber parte de la contaminación que provoca el aterrizaje y despegue de los aviones del aeropuerto de Barajas. Para ello, trabajan en su proyecto de reforestación de Paracuellos del Jarama, una localidad muy próxima a la Terminal 4 del aeródromo. Las reforestaciones de Galicia y Andalucía tratan de revertir los efectos de los incendios que calcinaron en 2017 el Concello As Neves y el Parque Nacional de Doñana.

Finalmente, en Finestrat, Alicante, el trabajo de los voluntarios se centra en recuperar la calidad del suelo y en reducir el riesgo de inundaciones. Con el proyecto también se ayuda a restablecer la zona de los efectos que provocaron dos de los incendios más graves que tuvieron lugar en este entorno de la Comunidad Valenciana en 2006 y 2009.

Agentes del cambio medioambiental

"Nuestras decisiones diarias tienen un gran impacto en el medio ambiente. Nosotros lo sabemos y por ello hemos puesto en marcha este proyecto de sostenibilidad 360º, que involucra a miles de clientes, voluntarios y seguidores", explica Íñiguez. "Por cada complemento que vendemos en nuestro e-commerce plantamos un árbol. El cliente le pone nombre, elige el proyecto al que quiere destinarlo y recibe una fotografía que certifica su plantación".

Los árboles provienen de viveros locales y cada uno absorbe cerca de 200 kg de CO2 de la atmósfera a lo largo de su vida, con lo que compensa con creces el impacto ambiental que conllevan las emisiones de la fabricación y transporte de los productos.

"Cuando una persona recibe la foto de su árbol con su nombre se crea una conexión única con el proyecto. Pero cuando, además, ve la cantidad de personas que nos involucramos en esta iniciativa, es cuando de verdad comprende la dimensión de lo que estamos consiguiendo gracias al apoyo de todos", añade el cofundador de la startup.

Por todo ello, desde ONE OAK animan a sus clientes, vecinos de las zonas donde tienen lugar los proyectos de reforestación y a cualquier persona que quiera colaborar a participar como agentes del cambio medioambiental.

Las próximas reforestaciones están previstas para el sábado 16 de noviembre en Madrid y el domingo 17 de noviembre en Galicia, donde se plantarán 1.000 y 1.500 árboles, respectivamente. Las personas interesadas pueden inscribirse contactando con ONE OAK a través de su página web: www.oneoakbrand.es

