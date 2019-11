El renting de vehículos en pleno auge, según total renting Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 14:50 h (CET) El responsable de total renting recomienda su página web para ofrecerle los mejores servicios El renting de automóviles es el alquiler de coches a largo plazo que se encuentra en pleno auge. Se ha convertido en una posible alternativa para todos aquellos que tengan la dificultad de poder comprarse un vehículo nuevo. Este servicio ofrece tantas ventajas que cualquiera querría adquirir y disfrutar de un coche. En total renting recomiendan visitar su página web para que puedan hacerse con uno de ellos y cubra sus mejores necesidades.

Esta modalidad con el paso de los años ha ido ganando popularidad entre los usuarios, donde se puede adquirir un coche durante un periodo determinado con todo el mantenimiento y los servicios disponibles. Para ello, la empresa alquila el vehículo al cliente mediante un contrato especifico donde refleja todos los datos necesarios. En renting no existen limitaciones a la hora de ceder un coche, ya que son muchas las ventajas que brinda la empresa a su cliente, ofreciendo una amplia gama de automóviles.

El vehículo arrendado sigue siendo propiedad de la empresa, y dentro del contrato se refleja quién o quiénes son los usuarios que van a poder conducir el auto. Los únicos requisitos que sí que exigen son las principales documentaciones, el DNI y el carné de conducir, además de la tarjeta bancaria. Entre los aspectos que incluye renting se encuentran: seguro a todo riesgo sin franquicia, reparaciones en caso de avería mecánica, vehículo de sustitución, asistencia de carrera, sustitución de neumáticos, mantenimiento completo, reclamación de multas, gestión de compra, entre otros. Todo esto se incluye estableciendo un acuerdo con la empresa, depende siempre del caso.

Lo que sí que se excluye son los costes de combustible, multas o cualquier sanción de tráfico y las reparaciones por su mal uso. Además, cuenta también con alguna desventaja como la propiedad del coche que siempre será de la empresa, la vigencia del contrato y no superar el kilometraje que se haya establecido.

Cuando el contrato finaliza se barajan varias opciones: pagar la última cuota y devolver el vehículo a la empresa, cambiar el auto por uno nuevo o puedes quedarte con él. Algunas de las razones por las que se podría optar por renting: no es necesario abonar una cantidad inicial, puedes cambiar de auto rápidamente, no depende de ningún banco, ni tiene gastos imprevistos, entre otras.

El responsable de total renting recomienda recurrir a su web “ofrecemos los mejores servicios de alquileres, especialmente, de vehículos. Se adapta a todas sus necesidades y podrá disfrutar sin preocupación de su nuevo coche.”

