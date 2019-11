Ponentes de primer nivel participarán en el evento "Adictos al Marketing" el 13 de noviembre en Barcelona Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 12:46 h (CET) El fundador del blog Ayuda WordPress, Fernando Tellado; la especialista en Social Selling y Marketing de Contenidos, Sonia Duro; o uno de los primeros emprendedores españoles en el panorama de Internet en España, Emilio Márquez, serán algunos de los ponentes que hablarán de las últimas tendencias en marketing, en la segunda edición de "Adictos al Marketing", evento dirigido a agencias y profesionales del marketing que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de noviembre en el World Trade Center de Barcelona El congreso “Adictos al Marketing”, que celebra su segundo año consecutivo, está organizado por la empresa proveedora de hosting web SiteGround y tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre desde las 9:00 hasta las 19:00.

Una jornada en la que se podrán conocer las últimas tendencias en materias como ventas y experiencia de cliente a través de las redes sociales, copywriting emocional, visual storytelling, comercio electrónico, SEO, gestión y adquisición de clientes, así como lo último en tecnología y publicación en internet de la mano de ponentes de primer nivel. Además se reservará un espacio para que todos los asistentes puedan disfrutar de sesiones de Networking y se podrá hablar con los expertos y resolver las dudas acerca de proyectos, in situ y de manera inmediata.

El evento, que será presentado por José Ramón Padrón, Country Manager de SiteGround, contará con hasta 9 charlas centradas en ofrecer contenido práctico y de gran valor, entre otras, ‘el futuro de WordPress, las tecnologías web, y cómo te afectarán los cambios que se aproximan’ en la que Fernando Tellado y Fernando Puente hablarán sobre las tendencias tanto en WordPress como en otras tecnologías y las herramientas para mejorar los resultados de las páginas web de una empresa. A su vez, La ponente Rosa Morel ofrecerá la charla ‘Cómo ser una marca coherente: copywriting omnicanal’ donde introducirá a la comunicación persuasiva y cómo mantener la coherencia narrativa en todos los canales en los que aparece una empresa. Se hablará también de cómo llegar a los clientes objetivo a través de las redes sociales. La consultora y formadora en Marketing digital, Sonia Duro, con su ponencia '¿Cómo vender más en las Redes Sociales gracias al Social Selling?' presentará las bases para implementar este nuevo modelo de venta. La agenda la completan otros ponentes como Emilio Márquez, uno de los primeros emprendedores españoles en el panorama de Internet además de inversor y fundador de La Latina Valley, Laura López, Especialista SEO, Ester Pino, publicista y diseñadora gráfica, Jordi Ordóñez, Consultor de ecommerce y Amazon, Fernando Angulo, Head of Communications de SemRush, Billie Sastre, Consultora especializada en atención al cliente en redes sociales y Fernando Angulo, Especialista en Search Marketing B2B y comercio electrónico.

Las entradas están a la venta con un precio de 25€ y además de asistir y aprender, el evento da la oportunidad de colaborar con una causa benéfica. SiteGround donará diez euros de cada entrada a la Fundación Vicente Ferrer.

Sobre SiteGround

SiteGround, con 15 años de experiencia en el sector, proporcionan servicios de hosting gestionado de alta calidad. Sus servidores, disponibles en 5 centros de datos en tres continentes diferentes, se han optimizado especialmente para CMS´s como WordPress, tanto en velocidad como seguridad. Centrados en el cliente, ofrecen un servicio de soporte que no solo está disponible 24h al teléfono, chats y ticketing, sino que además está formado por entusiastas que ayudarán con consultas específicas del CMS preferido en castellano, inglés e italiano.

Además, fieles a su apuesta por las últimas tecnologías, desarrollan internamente nuevas herramientas proporcionando continuamente una gran facilidad de uso y experiencia de usuario, en especial, herramientas de desarrollo y diseño especialmente pensadas para agencias y freelance.

Aparte de ofrecer sus servicios de hosting, en SiteGround participan activamente involucrándose con las comunidades de los CMS´s que alojan, dando charlas, haciendo webinars, apoyando, patrocinando y asistiendo a multitud de eventos por todo el mundo, ¡más de 360 el año pasado!, y su intención es seguir contribuyendo en las comunidades OpenSource y Software Libre para poder seguir disfrutando de una Internet libre y diversa.

