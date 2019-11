El Ministerio de Minas e Hidrocarburos da luz verde a Saipem Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 10:10 h (CET) El Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial ha aprobado el acuerdo de la Unidad Alen de $ 90-100 millones otorgado a Saipem El gaseoducto de 70 km tendrá capacidad para transportar 950 millones de pies cúbicos de gas por día desde los campos operados por Noble Energy. Se espera que la extracción de gas comience durante el primer trimestre de 2021

El Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial ha aprobado la construcción de un gasoducto de 70 km que unirá la Unidad Alen, operada por Noble Energy, con el complejo petroquímico de Punta Europa en el marco del proyecto de monetización de gas de Guinea Ecuatorial. El contrato que asciende a $90-100 millones $ ha sido otorgado al contratista italiano Saipem. Se ha reinyectado gas en el campo, extendiendo la vida útil del Tren de Gas Natural Licuado 1. Se espera que la extracción de gas comience durante el primer trimestre de 2021.

El contrato, que será estrictamente monitoreado desde el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, beneficiará financieramente a empresas locales que participen en los múltiples acuerdos identificados bajo el alcance del contrato.

"Anticipamos que este contrato, que se está aprobando excepcionalmente en las circunstancias dadas, contribuirá inmensamente a mejorar el desempeño de las empresas locales y la creación de empleo, que es una prioridad del Ministerio", dice el Ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.

La decisión final de inversión del proyecto de monetización de gas de la unidad Alen-Backfilling se firmó en Malabo en abril. El "backfill" une los campos de producción de gas en Guinea Ecuatorial a las instalaciones de GNL en tierra. Se considera como la primera fase del proyecto de Gas Megahub, que tiene como objetivo convertir la Isla de Bioko en un megacentro de procesamiento de gas.

Contact:

Mr. Oscar G. Berniko

Director General in charge of State Entities

oscar.berniko@gmail.com

