Style Theory triplica suscripciones con la plataforma personalizada de participación del cliente de CleverTap

jueves, 7 de noviembre de 2019, 09:30 h (CET) La startup de moda online se asocia con CleverTap para extender su dominio en el mercado de alquiler de ropa en línea de más de 2.000 millones de dólares [1] SINGAPORE - Media OutReach - 7 November 2019 - CleverTap, la plataforma líder de retención de usuarios y del ciclo de vida de los clientes impulsada por Inteligencia Artificial, ha anunciado hoy que el líder de la moda online Style Theory ha realizado un aumento de 3 veces en las conversiones de suscriptores desde la implementación de CleverTap.

Fundada en 2016 por Chris Halim y Raena Lim, Style Theory es la plataforma de suscripción de alquiler de moda más grande del sudeste asiático con más de 30.000 trajes de diseño de más de 250 marcas de diseño internacionales. Como proveedor de consumo de moda sostenible, Style Theory se centra en la reducción de residuos y contaminación en el mercado textil y de la confección.

Style Theory tiene más de 100.000 usuarios de aplicaciones móviles que alquilan ropa y bolsos de diseño cada mes, intercambiando sus bolsos y ropa sin usar para recibir pagos atractivos. La automatización del marketing móvil de CleverTap proporciona a Style Theory una visión en tiempo real del viaje de sus clientes y permite una experiencia de usuario móvil altamente personalizada desde el registro inicial. El resultado es que Style Theory tiene una relación más profunda con sus clientes, tasas de retención más altas, mayor lealtad de los clientes y un boca a boca positivo.

"Aunque la adquisición es importante para nosotros en Style Theory, la retención es lo que nos ayuda a crecer consistentemente. La plataforma de marketing móvil integral de CleverTap nos ayuda a aumentar nuestras tasas de conversión clave y a maximizar el valor de vida del cliente, convirtiéndola en la pieza más poderosa de nuestra pila de crecimiento", dijo Sreeram Rajendran, Jefe de Crecimiento en Style Theory. "Al saber en qué parte del ciclo de vida del cliente es más probable que un usuario se involucre, podemos crear campañas que ofrezcan un compromiso contextual y significativo".

Con las campañas de marketing omnicanal de CleverTap trabajando para ellos, Style Theory experimentó un aumento de 3 veces en los compradores de alta intención que se convirtieron a suscriptores de pago, en comparación con los usuarios que no estaban comprometidos a través de ningún canal.

"La industria de la moda es una de las más dinámicas del mundo, y Style Theory está resolviendo un problema real para los consumidores mediante la creación de una comunidad de usuarios apasionados por la moda sostenible", dijo Anil Menghani, Vicepresidente de la Región APJC en CleverTap. "Con CleverTap, Style Theory está maximizando no sólo sus suscripciones, sino también el valor de vida del cliente. Con un crecimiento positivo en los resultados finales, Style Theory se posiciona como líder del mercado en el sudeste asiático, donde la industria crece anualmente a un ritmo superior al 11,4 por ciento".

Acerca de CleverTap

CleverTap es la plataforma líder de compromiso y retención de clientes que ayuda a las marcas a maximizar el valor de vida del usuario. Más de 8.000 marcas de todo el mundo, entre las que se incluyen Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell y Gojek, confían en CleverTap para ayudarles a mejorar el compromiso y la retención de los usuarios y aumentar sus ingresos a largo plazo. CleverTap cuenta con el respaldo de empresas líderes de capital riesgo como Sequoia India, Tiger Global Management, Accel y Recruit Holdings, y opera en San Francisco, Seattle, Londres, Singapur y Mumbai. Para más información, visite clevertap.com o sígalos en LinkedIn y Twitter.

