Teruel irrumpe en el sector de la moda en la New York Fashion Week

La marca de moda Anhelébloom, fundada por la turolense Elena Martín, presenta su primera colección, en la que la diseñadora Angie Polanco y el artista Gene Martín, ponen alma y esencia, en la pasarela más importante del mundo en la semana de la moda de Nueva York el día 10 septiembre.



Se aprovechará esta cita con la moda para dar a conocer la primera colección de la marca turolense Anhelébloom, fundada por Elena Martín, en una de las pocas firmas españolas en las que el 100% de sus prendas son confeccionadas por personas con capacidades diversas y en riesgo de exclusión social, en las instalaciones de la Fundación Térvalis en Teruel.



Anhelébloom ya está preparada para presentarse en las pasarelas internacionales y lo hace por la puerta grande, en una de las semanas más importantes para el mundo de la moda. Esta marca, nacida en Teruel, se caracteriza por su combinación de referencias, diseños que recuerdan la importancia de vivir desde el corazón y al final ser la expresión de este. Prendas que muestran la importancia de una introspección interior, basada en formas muy arquitectónicas, con un punto ético, elegante y moderno.



Para la fundadora Elena Martín, la colección y Anhelébloom traslada a Nueva York el mensaje más actual que nunca de la importancia de una “libertad” vivida desde la situación real de cada mujer que viste sus obras. El pintor, ilustrador y escultor turolense Gene Martín ha realizado el diseño de los estampados que se mostrarán en el desfile sobre las prendas diseñadas por Angie Polanco.



Anhelébloom se subirá a la pasarela el lunes 10 de septiembre, dentro del espacio Fashion designers of Latin America de la New York Fashion Week, contando con Agatha Ruiz de la Prada como presidenta de honor. En el mismo acto estarán Custo Dalmau, creador de Custo Barcelona, y la actriz y Miss Universo 1991, Lupita Jones, como invitada especial, quienes podrán conocer de primera mano la apuesta de la marca y de su primera colección para la primavera-verano de 2020, donde sus 26 piezas entre vestidos y complementos “potencian la riqueza cultural dentro de los estándares de moda internacionales y sus diseños y cortes evocan la fuerza del poder femenino con unos tejidos vaporosos de texturas sedosas, que permiten que las prendas cobren vida”.



Gene Martín es un artista nacido en Cedrillas (Teruel), licenciado en Arquitectura y con gran pasión por la fotografía, la ilustración y la poesía, pasiones que se reflejan en sus variadas obras. Sus creaciones se han convertido en un verdadero medio de expresión artística, con el silencio y la libertad como formas de inspiración en muchas de ellas. Antes de trabajar con Angie Polanco para la primera colección de Anhelébloom en la New York Fashion Week, lo hizo con artistas de la talla de Hugo Casanova, Lucía Villarroya, Araceli García o Leo Tena.



A lo largo de todos estos años ha realizado numerosas exposiciones, tanto de ilustración y relato como de pintura y escultura. Por citar algunas, en 2018, realizó una importante exhibición de pintura en Ciutadella, Menorca, sin olvidar la exposición colectiva en el Obispado de Teruel en el mismo año o la participación en la ópera Amantes de Javier Navarrete. Gene Martín ha colaborado de forma habitual con el Diario de Teruel durante el año 2014 como ilustrador.



Su filosofía pasa por encontrar la inspiración en la introspección interior, algo que el define como silencio. Respecto a su trabajo junto a Angie Polanco, el artista aragonés dice de la diseñadora dominicana de origen español “hablamos el mismo lenguaje; trabajar con ella ha sido como crear una obra de una obra”, añadiendo que los diseños de Polanco siguen “una línea muy arquitectónica, con un punto de indígena y de folk, pero muy elegante”. Esta primera colección: Líneas en el cielo –definida por Martín como “una obra de arte en movimiento”– está dirigida a “mujeres frescas, decididas, elegantes, independientes, divertidas y amantes de la belleza”.



Angie Polanco es una diseñadora de fama internacional, formada parcialmente en Barcelona, que ha colaborado con el equipo del diseñador catalán Josep Font, conocido internacionalmente como uno de los pocos diseñadores españoles que pertenece al selecto club de la Alta Costura. Sus diseños son sintetizados en prendas que buscan enriquecer y transmitir una imagen exquisita y cosmopolita, sin renunciar por ello a la comodidad.



Angie Polanco ha sido elegida para diseñar la primera colección de Anhelébloom por la gran calidad de sus creaciones, por su filosofía y trayectoria, y también por su vinculación con nuestro país, ya que Anhelébloom quiere apostar por el talento español, tanto en arte como en moda: dos sectores en los que el país está despuntando de forma creciente, como demuestra la representación de esta marca en la pasarela de la New York Fashion Week.



Elena Martín, fundadora de Anhelébloom incide en la importancia de este momento, “para nosotros la pasarela de Nueva York es el escaparate internacional donde queríamos presentar nuestra primera colección: Líneas en el cielo -Lines in the sky-, un espacio que reúne las principales tendencias y donde las mujeres encontramos inspiración año tras año”



“Trabajamos para seguir la estela y el legado que dejó en Nueva York del gran modisto internacional que fue el turolense Manuel Pertegaz, una inspiración para una marca de Teruel como nosotros”



“Traemos a esta pasarela prendas versátiles, atemporales, con infinidad de posibilidades. Los fundamentos están basados en el arte y se enriquecen con cada mujer que las viste. Una colección que dejará a muy pocos indiferentes, donde la alta costura se combina con diseños y líneas estructurales que ensalzan la belleza femenina”



“En New York la firma Anhelébloom presenta 26 looks diseñados por Angie Polanco, como accesorios ha diseñado unos bolsos que se han producido en Ubrique, hechos a mano y para completar la imagen que la marca quiere transmitir, se cuenta con la colaboración de Pilar Escuder, fundadora de la marca de zapatos «arrumacu» quien vestirá a las 26 modelos con su creación de zapatos con una virtud esencial, la comodidad. Pilar Escuder presenta sus diseño de zapato anhelebloom en NY con un elemento diferenciador, la colaboración de Swarovski que ofrecerán una luz especial en la pasarela y que hacen destacar la imagen de la mujer Anhelébloom de día y de noche”, concluye Elena Martín.



Con una experiencia en el mercado internacional de más de 15 años, y generando negocio en más de 30 países, Cayetano Castellano, CEO de Anhelébloom, destaca el potencial de esta nueva marca: “Tiene todos los ingredientes para que el mercado internacional valore positivamente el trabajo de una marca diferente, con unas prendas y complementos de gran calidad, que lleva grabado el arte en su ADN y crece a través de colaboraciones con diseñadores, en nuevas colecciones cápsula para convertir a Teruel en una referencia en el sector de la moda a nivel internacional”.



Desde que Cayetano Castellano se incorporó a este proyecto a principio de 2019, “nos hemos marcado unos objetivos muy claros que estamos cumpliendo fase a fase. Hoy estamos en la pasarela más importante del mundo, junto con Agatha Ruiz de la Prada, con una colección que tiene mucho que decir en el mundo del arte, de la moda y de la sostenibilidad”.



“Nuestra fundadora creó su marca por el anhelo de una vida de color, el anhelo de vivir y en definitiva el anhelo por reencontrarse con su esencia”, explica, añadiendo que “todos los que formamos parte de Anhelébloom vivimos en un mundo basado en el arte y la belleza, donde la unión de grandes y apasionados profesionales, en el arte, la moda, y el amor nos ha permitido crear una colección única para una mujer única, que ama su libertad y comparte nuestra filosofía de producción basada en kilómetro cero y concienciación social, ya que todas nuestras prendas son confeccionadas por personas con capacidades diversas y en riesgo de exclusión social. Nueva York es nuestra primera pasarela, pero ya tenemos cerrado diferentes eventos en Teruel, Bilbao y Barcelona para los próximos meses”, concluye Cayetano.



Tres días de Showroom en el SoHo neoyorquino

Durante tres días los principales compradores internacionales tendrán la posibilidad de conocer en profundidad el origen y mensaje de la nueva marca turolense, en un espacio donde se unirá el arte, la moda y las nuevas tendencias internacionales. El horario será de el día 11 de septiembre de 16:00 a 19:00h, el día días 12 de 11:00 a 19:00h y finaliza el día 13 de 11:00 a 17:00h. Dirección: Thirteen Crosby. 13 Crosby St, New York, NY 10013, SOHO.