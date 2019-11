GoCardless lanza la primera red mundial para cobros recurrentes mediante domiciliación bancaria Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 17:02 h (CET) GoCardless lanza la primera red mundial para cobros recurrentes mediante domiciliación bancaria que incluye cambio de divisas de la mano de TransferWise para Empresas GoCardless, la fintech líder en cobros recurrentes, ha creado la primera red mundial mediante domiciliación bancaria con la colaboración de TransferWise, la compañía de tecnología global para pagos internacionales.

La nueva red permite cobrar suscripciones, cuotas y facturas mediante domiciliación bancaria, un método que reduce las tasas de error hasta cuatro veces en comparación con las tarjetas, de una forma simple, predecible y transparente. Así, los clientes de GoCardless podrán trabajar con múltiples esquemas de domiciliación bancaria a nivel mundial, sin la necesidad de conocer las reglas específicas de cada uno de ellos, y simplemente accediendo a la API, el panel o mediante las integraciones de GoCardless con sus partners.

Mediante la integración directa de la API con TransferWise, las empresas podrán disfrutar de tarifas de bajo coste y completamente transparentes independientemente de la divisa utilizada y desde la misma cuenta bancaria. De este modo, se elimina la necesidad de tener que abrir una cuenta en todos los países en los que la empresa opera, además de evitar las altas tarifas por la recepción de transacciones en moneda extranjera.

La creación de esta red supone que las empresas podrán cobrar a clientes en más de 30 países de todo el mundo, lo que representa el 70% del volumen global de pagos recurrentes. La nueva red, que estará disponible para todos los clientes de GoCardless de forma gradual a mediados del mes de noviembre, permitirá a las empresas recibir cobros al tipo de cambio real en GBP, USD, EUR, SEK, DKK, CAD, AUD y NZD.

Hiroki Takeuchi, CEO y cofundador de GoCardless, asegura que “las empresas de hoy en día tienen ambiciosos planes de expansión internacional, pero muchas están limitadas por los anticuados, opacos y fragmentados sistemas de cobros. Nuestra nueva red representa el mayor hito en nuestra misión de arreglar un sistema que no sirve. Empresas de todos los tamaños ahora pueden acceder a una única red global adaptada a los cobros recurrentes, basada en el método probado y confiable de la domiciliación bancaria, con tasas de cambio reales proporcionadas por TransferWise. Esto facilitará el cobro y permitirá que cada negocio opere como si realmente no existieran las fronteras ".

Por su parte, Taavet Hinrikus, CEO and co-founder of TransferWise, ha afirmado que “GoCardless comparte nuestra pasión por un tener un sector bancario comercial más justo y transparente. Permitir que los clientes de GoCardless operen en más de 30 países, cobrando en diferentes divisas es un gran paso para las empresas que tienen negocios fuera de sus fronteras. Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar para la banca empresarial, utilizando nuevas tecnologías para ofrecer servicios más baratos, rápidos y transparentes que realmente satisfacen las necesidades de las empresas actuales".

9 de cada 10 empresas españolas planean su expansión a otros mercados a corto plazo

El lanzamiento de la nueva red coincide con un momento en que las empresas buscan crecer en otros mercados. En concreto en España, según el estudio realizado por la Fintech, el 90% de las empresas españolas planean crecer internacionalmente en los próximos cinco años.

Según GoCardless, entre los problemas habituales a los que las empresas deben de hacer frente cuando planean su expansión a otros mercados se encuentran: el alto coste de gestionar los cobros en el extranjero (proceso manual de los cobros realizados mediante cheques, cuotas de tarjetas, etc.) donde casi 6 de cada 10 empresas españolas se sienten frustradas por ello y la falta de transparencia (tarifas confusas, cargos ocultos, etc.) y la complejidad de cobrar en otros mercados que generan frustración en la mitad de las compañías.

A pesar de ello, el 86% de las compañías creen que su negocio tendría más éxito si accedieran a otros mercados.

Para más información, visita: gocardless.com/es-es/pagos-internacionales/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.