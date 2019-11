Las empresas con nivel alto de idiomas pueden facturar hasta un 45% más de media, según Hexagone Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 16:18 h (CET) Según datos de Hexagone, consultora de formación de idiomas para empresas y directivos, las compañías que integran una estrategia de idiomas en su plan de crecimiento pueden facturar hasta un 45% más que las que no tienen nivel de idiomas Según Hexagone, el principal motivo de este crecimiento es el hecho de poder acceder y explotar al 100% el mercado internacional. Y es que en una época global, con el acceso a mercados internacionales a través de Internet, aplicaciones, marketplaces, foros de negocios etc, contar con perfiles profesionales capaces de internacionalizar una compañía es una oportunidad para las empresas de cualquier sector.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, que “con la llegada de perfiles profesionales más cualificados en temas de idiomas y de mercados globales, las compañías se han dado cuenta de la importancia de orientar sus negocios a nuevos mercados más grandes que les ayuden a facturar más. Por este motivo hemos detectado un aumento de las empresas que contratan servicios de formación de idiomas orientados a sus negocio. Este curso comenzó con un incremento del 9% de estrategias de idiomas en las empresas y cada año va a más”.

Cada país supone un 15% más de facturación

Hexagone ha calculado lo que puede suponer a un negocio la entrada en un mercado nuevo. Y es que no sólo depende del tamaño ya que existen países geográficamente más pequeños pero con un poder de adquisición tan elevado que les permite facturar más.

La consultora calcula que con cada nuevo país en el que pueda entrar un negocio supone un potencial incremento de hasta un 15% de ventas de media. Por este motivo, las empresas han destinado en los últimos años un 9% más de su presupuesto para la construcción de estrategias de idiomas que les permita llegar a nuevos mercados.

“La llegada del mercado global permite a cualquier compañía entrar en cualquier mercado por lo que la única limitación es el idioma. Se trata de una barrera que puede hacer caer cualquier estrategia de internacionalización por lo que las empresas se han volcado en adquirir perfiles profesionales con idiomas pero también en formar a sus trabajadores”, explica la directora de Hexagone.

Sectores

Analizando estos datos por sectores, desde la consultora española se destacan varios sectores:

Retail

Moda

Ecommerce

Alimentación

Turismo

Construcción

Tecnología e informática Aunque cualquier compañía es susceptible de explorar mercados internacionales con éxito, desde Hexagone apuntan a estos sectores como los que más interés están mostrando en los idiomas para crecer en nuevos mercados internacionales.

A su vez, las empresas de estos sectores destacados también están demandando perfiles profesionales con un alto nivel de idiomas. Ya no sólo se pide inglés sino cada vez más idiomas relacionados con mercados emergentes o con grandes posibilidades de internacionalización: Brasil, China, países árabes, Rusia.

Acerca de Hexagone

Hexagone es una consultora de formación de idiomas especializada en cursos a empresas con 17 años de experiencia en el mundo empresarial formando a grandes multinacionales, empresas y PYMES por todo el país.

Además de impartir cursos de inglés, ofrece otros cursos como el Francés, Alemán, Portugués, Chino, Japonés etc.

Entre sus servicios, aunque destaca la formación de idiomas para empresas también ofrecen todo un abanico de soluciones relacionadas con los idiomas: Traducción, interpretación, pruebas de nivel, auditoría de idiomas, cursos en el extranjero, elearning etc.

