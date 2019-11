Abaldum y Angomed crean la primera franquicia para la gestión eficiente de residencias de ancianos Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 16:06 h (CET) La consultora de franquicias ABALDUM junto a ANGOMED, la primera consultora española especializada en creación y desarrollo de residencias de ancianos, presentan el primer modelo de franquicia para la gestión de centros de la tercera edad El objetivo de esta franquicia es el de optimizar la gestión de centros residenciales de personas mayores de entre 80 y 140 camas. La franquicia nace con el propósito de mejorar la gestión y permitir ahorrar costes a la vez que se incrementan los servicios y la calidad de la atención al residente.

ANGOMED es la primera consultora española especializada en centros de la tercera edad, desde la construcción, la consultoría, la gestión y la compra-venta de este tipo de activos.

La compañía española, después de un estudio pormenorizado durante un año y medio del estado de las residencias en España, se ha decidido a apostar por crear el primer modelo de franquicia del mundo para protocolizar correctamente la gestión de residencias de personas mayores.

Estudio del estado de las residencias de ancianos en España

En el “Estudio del estado de las residencias de ancianos en España”, ANGOMED ha comprobado que 3 de cada 5 centros sufren diferentes desajustes que provocan un sobrecoste de hasta el 25% del presupuesto. Es decir, algunas residencias de la tercera edad gastan más de lo que deberían en departamentos que no aportan beneficios para los residentes ni para los profesionales.

Compras no optimizadas de material, excesos de personal en determinadas áreas profesionales o la falta de formación y preparación hace que una residencia de ancianos pueda perder hasta un 25% de más.

Por este motivo ANGOMED ha llegado a un acuerdo con la firma ABALDUM, especialista en gestión de negocios y desarrollo de franquicias, por el cual pone en el mercado la primera franquicia para la gestión eficiente de centros de la tercera edad.

El modelo de negocio está orientado a residencias de ancianos familiares (de entre 80 y 140 camas) que quieren mejorar su gestión mediante los protocolos y la logística desarrollada por ANGOMED.

ANGOMED, con esta nueva línea de negocio presentada, continúa con su objetivo de llegar a las 1.000 camas gestionadas antes de 2021.

Acerca de Angomed

ANGOMED es la primera consultora especializada en gestión y desarrollo de centros residenciales llave en mano. Ofrece soluciones tanto de construcción, adaptación, gestión y viabilidad de centros residenciales.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector residencial para mayores y dependientes y en el sector de la consultoría, ha hecho fusionar ambas actividades para ofrecer a sus clientes el apoyo necesario tanto para la puesta en marcha de nuevos proyectos como para la mejora de los actuales.

