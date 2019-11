Desratización y desinsectación, la solución para acabar con las plagas, según econtrol plagas Madrid Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 15:10 h (CET) El responsable de econtrol plagas Madrid recomienda recurrir a su página web Cada vez son más el número de ratas, insectos y aves que invaden la ciudad de Madrid. Estas aglomeraciones deben tener un control de plagas. Hay espacios públicos donde se concentran estos ejemplares, provocando malestar a los habitantes de la ciudad. En Madrid existen servicios como econtrol plagas Madrid que se encargan de combatir estos problemas que dificultad el bienestar de la ciudadanía.

Para exterminar esta epidemia e impedir que vuelva aparecer se necesitan servicios como la desratización, desinfección y desinsectación. Las ratas es una de las peores plagas que más afectan a la sociedad, las ven como una amenaza, ya que son animales que pueden transmitir cualquier tipo de enfermedad. En la Edad Media, fueron ellas las transmisoras de la peste negra, desde entonces, este animal está muy mal visto. Se considera un roedor mugriento y descuidado porque su hábitat son las alcantarillas, y su alimento son desechos y desperdicios.

Son muchas las denuncias de la ciudadanía por la presencia excesiva de estos animales. Ya no solo salen por la noche, sino que se dejan ver en espacios públicos a la luz del día. Cuando salen de su hábitat indica que están en busca de otras zonas, debido a las grandes acumulaciones que ellas mismas producen en su entorno.

En el caso de los insectos como pueden ser las cucarachas, liendres, mosquitos o pulgas también son repudiados por la sociedad. Estos parásitos son mucho más resistentes, ya que al ser criaturas pequeñas es más difícil deshacerse de ellas. Todos ellos pueden dañar cualquier parte de una casa, una empresa o un espacio público, y no solo eso, sino que pueden causar algún daño como una picadura o incluso una enfermedad. Su constitución y sus comportamientos cuando van a sus anchas por la calle, por la empresa o por la casa, cerca de niños pequeños, desatan una sensación repugnante y desagradable. Normalmente, cuando existen un gran número de estos insectos es necesario que recurras a una empresa de control de plagas, ya que tienen todos los servicios necesarios para eliminarlos y así evitar que sigan apareciendo de nuevo por estos espacios.

Algunos de los lugares donde se han dejado ver estas criaturas ha sido en colegios, en hospitales, en parques infantiles e incluso en cuarteles de Policía. En Madrid, el gobierno ha invertido más de un millón de euros para acabar con estas plagas y arreglar las zonas afectadas para evitar que sigan accediendo a lugares públicos.

El responsable de econtrol plagas Madrid recomienda recurrir a su página web para que puedan ayudarle a terminar con estas plagas “ofrecemos nuestros servicios para el control de esas plagas que perturban su tranquilidad en hogares, negocios o, lugares públicos. Tenemos todo el material necesario para que esos invitados no vuelvan a incomodar a la ciudadanía.”

