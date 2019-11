'El pasado de Brian. La Galería de héroes' continúa con nuevos retos sobrenaturales Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 15:02 h (CET) En este segundo libro de la saga los hermanos Jackes se enfrentan a un caso relacionado con su pasado ViveLibro - Ya se llevaba tiempo esperando la segunda parte de El pasado de Brian. La Profecía del NoisyGhost y por fin ha llegado. El pasado de Brian. La Galería de Héroes es el resultado de años y años de trabajo del joven valenciano Joseph Mercier García. Tras una primera parte que sirvió como introducción y presentación de los personajes en su inmersión en el mundo del ocultismo, llega “La Galería de Héroes” que viene a desarrollar un nuevo caso relacionado con el pasado de los hermanos protagonistas.

En esta ocasión, la relación entre los personajes –con nuevas incorporaciones- cobra un gran peso y la historia que conduce la trama tiene un enfoque distinto. Mientras la paz de la Inglaterra Oculta se desmorona y la Oscuridad y los Bosques del Gran Camino han despertado ante ella, los hermanos Jackes descubren que la muerte de sus padres en el bosque no fue accidental. Como telón de fondo están los rumores de la existencia de una bestia legendaria. Y como escenario: un valle hechizado entre la tierra y el cielo del que nadie salió con vida.

"La aventura está asegurada, Brian y Charlie nos llevarán de la mano por los caminos que les conducirán a tomar decisiones arriesgadas. En un relato que, como siempre, imprime un ritmo vertiginoso. El final es insospechado, sus actos pueden acarrearles la muerte o convertirles en héroes. El suspense, la magia, la acción y los personajes articulan esta historia que nos dejará con ganas de más. Habrá que esperar. Porque aquí no termina 'El pasado de Brian'".

Sinopsis - La Oscuridad ha despertado y los bosques del Gran Camino han despertado con ella. Mientras la paz de la Inglaterra Oculta se desmorona, Brian y Charlie descubren que la muerte de sus padres en el bosque no fue un accidente. Los rumores hablan de una bestia legendaria y de un valle hechizado entre la tierra y el cielo del que nadie ha salido con vida. Los hermanos Jackes tendrán que tomar una difícil decisión. ¿Encontrarán el valor para ir en busca de respuestas? La venganza puede arrastrarlos a la muerte o convertirlos en héroes.

