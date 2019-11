G2 Esports vence a SK Telecom T1 y estará en la final de Worlds

El equipo europeo se ha llevado una serie para la historia por un resultado final de 3-1. FunPlus Phoenix será el rival del equipo de Carlos "Ocelote" Rodríguez el próximo 10 de noviembre en el AccorHotels Arena de París El Palacio Vistalegre de Madrid ha sido testigo del mejor desenlace posible para la visita de Worlds a la capital. El campeón europeo, G2 Esports, ha puesto la guinda a una cita inolvidable con su pase a la final tras superar a SK Telecom T1 por 3-1.

G2 Esports ha demostrado dos veces este año que es superior al conjunto liderado por Lee "Faker" Sang-hyeok; primero en las semifinales del Mid-Season Invitational, tras ganar por 3-2, y ahora en las de Worlds.

La eliminatoria ha sido apasionante, con partidas muy igualadas y que podían haber caído del lado de cualquier equipo. El último encuentro parecía controlado por parte de SK Telecom T1, sin embargo, G2 Esports demostró que sabe remontar y sufrir para vencer.

Esta es la primera vez que SK Telecom T1 se queda fuera de las finales de un mundial (siempre que haya participado). Por lo que se trata de una gran hazaña por parte de G2 Esports.

El que para muchos es considerado el mejor jugador de la historia de League of Legends, Lee "Faker" Sang-hyeok, confesó en rueda de prensa tras la serie: “Creo que hemos cometido demasiados errores y las partidas podrían haber ido mejor. No he sido capaz de liderar a mi equipo de la mejor forma”.

Por su parte, el top laner de G2 Esports, Martin 'Wunder' Hansen, tiró del humor característico del equipo para referirse a su rival en la final: “Hoy ha sido la verdadera final y FunPlus Phoenix se va a llevar un gran golpe de realidad la próxima semana”.

Además, también estuvo en el Palacio Vistalegre John Needham, Global Head of LoL Esports en Riot Games, que declaró sobre el evento: “Si hay un sitio en el que podamos sentir que estamos ofreciendo una gran experiencia y una competición memorable, ese sitio es Madrid; donde el estadio vibra cuando animan a sus equipos favoritos. La energía y pasión que he experimentado en esta semifinal, y la extrema calidad del torneo junto con la atmósfera, hacen a Madrid y a España el lugar perfecto para celebrar eventos de League of Legends en el futuro”.

En cuanto a los datos de la retransmisión oficial en español, que corrió a cargo de LVP (Grupo MEDIAPRO), alcanzó cifras nunca vistas en España. Más de 720.000 espectadores siguieron los dos encuentros de semifinales, disputados entre el 2 y el 3 de noviembre, sumando más de 55 millones de minutos visualizados entre ambos. El pico más alto se alcanzó en la segunda semifinal con 207.343 espectadores concurrentes en el momento en que se celebraba el pase de G2 Esports a la final de Worlds.

El equipo europeo está muy cerca de lograr un pleno de títulos esta temporada. De momento, ha ganado todo lo que ha jugado, por lo que si el 10 de noviembre vencen a FunPlus Phoenix, habrá demostrado ser el mejor equipo en todas las competiciones disputadas de 2019.