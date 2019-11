Los cines y centros gaming de España se preparan para la final de Worlds Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 14:42 h (CET) 45 cines de 18 ciudades distintas abrirán sus salas para emitir en pantalla grande el partido entre G2 Esports y FunPlus Phoenix. La final se podrá ver en más de 30 bares y centros gaming del país; además de tres quedadas multitudinarias en colaboración con Sirocco Media. La ceremonia de apertura de la final contará con True Damage, el grupo formado por Becky G, Keke Palmer, SOYEON de (G)I-DLE, DUCKWRTH y Thutmose En 4 días tendrá lugar el momento del año que todo seguidor del competitivo de League of Legends espera: la final de Worlds. Igual que el año pasado, los dos equipos que han llegado hasta aquí son de Europa y China; pero en este caso se trata de G2 Esports y FunPlus Phoenix. Dos conjuntos que han demostrado su clara superioridad en las fases de Madrid.

Con motivo de este partido, 45 cines de 18 ciudades distintas de España preparan sus salas para recibir a los fanáticos de League of Legends que quieren vivir un día clave del año en compañía.

Los cines no serán la única opción para disfrutar de la final en directo, ya que más de 30 bares y centros gaming del país abrirán sus puertas para emitir la retransmisión de la final, que comienza a las 13 h. Además, Riot Games prepara junto a Sirocco Media tres quedadas multitudinarias en Canarias, Málaga y Los Barrios (Cádiz).

“La comunidad española ha demostrado su pasión en las eliminatorias de Worlds que se han jugado en Vistalegre -apunta Maye Mac Swiney, Marketing Manager de Riot Games Iberia-. Incluso para aquellos que no puedan estar físicamente en París, estos encuentros son una forma de compartir y multiplicar la emoción y la adrenalina por ver a un equipo de la altura de G2 medirse contra un rival chino fortísimo, Fun Plus Phoenix. Estamos convencidos de que los vítores y la fuerza de los fans españoles llegarán hasta el AccorHotels Arena”.

Como ya es costumbre en los eventos de este calibre de Riot Games, la final contará con una ceremonia de apertura que no dejará indiferente a nadie. Cailin Russo y Chrissy Costanza interpretarán el tema musical de Worlds 2019, “Phoenix”. Además, Valerie Broussard cantará en directo “Awaken”, la canción que dio el pistoletazo de salida a la temporada 2019 de League of Legends.

Sin embargo, la ceremonia de apertura no acabará ahí. Desde Riot Games han querido repetir la creación de un grupo virtual como ya hicieran el año pasado con K/DA. En este caso, se trata de True Damage, al que darán vida Becky G, Keke Palmer, SOYEON de (G)I-DLE, DUCKWRTH y Thutmose para presentar en directo su single “Giants”.

Tras lo vivido en las fases celebradas en el Palacio Vistalegre de Madrid, todo parece indicar que en esta final se batirán todos los récords de audiencia. En semifinales, la retransmisión oficial en español, que corrió a cargo de LVP (Grupo MEDIAPRO), alcanzó cifras nunca vistas en España. Más de 720.000 espectadores siguieron los dos encuentros de semifinales, disputados entre el 2 y el 3 de noviembre, sumando más de 55 millones de minutos visualizados entre ambos. El pico más alto se alcanzó en la segunda semifinal con 207.343 espectadores concurrentes en el momento en que se celebraba el pase de G2 Esports a la final de Worlds.

Queda menos de una semana para saber si el equipo europeo es capaz de lograr un pleno de títulos esta temporada (el Grand Slam), algo que todavía no se ha conseguido en la historia de League of Legends. De momento, ha ganado todo lo que ha jugado, por lo que si el 10 de noviembre vence a FunPlus Phoenix, habrá demostrado ser el mejor equipo en todas las competiciones disputadas de 2019.

