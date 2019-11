Mubeko.com, la tienda online que sortea muebles durante el mes de Noviembre Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 14:14 h (CET) Esta tienda de muebles y decoración se a propuesto ofrecer antes que nadie los esperados descuentos en productos, pero no queda ahí la cosa. Va a regalar muebles todo el mes de Noviembre Para ponerse en situación se debe aclarar que Mubeko es una tienda de Muebles online , Diseño y Decoración. Esta empresa está formada por un grupo de profesionales de primer nivel con más de 10 años de experiencia en el mundo del mueble y la decoración. En un breve espacio de tiempo se han convertido en un referente a nivel nacional en el sector del mueble y la decoración online.

Gracias a su seriedad, profesionalidad y calidad cada vez son más los clientes en toda España que confían en ellos para comprar mobiliario y elementos de decoración para el hogar, oficina e instalaciones hosteleras.

Mubeko, no sólo se encuentra dentro del top 10 de ecommerce de decoración y mobiliario mejor valorados dentro del territorio nacional, sino que ofrece uno de los mayores surtidos del mercado.

¿Qué tipos de ofertas tienen para este BlackFriday 2019?

A diferencia de otros años, este amplían su oferta y distinguen dos tipos de promociónes.

Black Friday: Descuentos directos que van desde el 10% al 40% en una gran selección de productos en cada categoría durante todo el mes de Noviembre.

Productos a Precio de Costo: Cada día, durante 24 horas, ofertarán un producto a un precio imbatible.Ser previsor y no olvidar revisar su web y redes sociales cada día.

Los muebles pueden salir gratis

Esta es la gran sorpresa de Mubeko para este Black Friday 2019. Durante todo el mes de Noviembre van a realizar 4 sorteos, uno por semana. 4 afortunados clientes, elegidos mediante sorteo, que hayan realizado su compra en mubeko.com, dentro de los plazos indicados, recibirán el reembolso integro de su compra.

Mubeko brinda todas las ventajas y garantías de comprar y equipar hogares con todo lo necesario y siempre con la posibilidad de hacerlo en pocos clicks y de forma segura.

En palabras de su CEO, el compromiso con el cliente desde Mubeko es claro: "Ofrecer precios justos, productos de buena calidad, y el mejor servicio de atención al cliente posible, siempre basándose en 3 pilares fundamentales":

A medida: su catálogo de muebles ofrece una amplia gama productos, de diferentes colores y materiales, todos ellos personalizables.

Precios justos: debido al gran volumen de muebles, negociaciones de precios con fabricantes y una optimizada estructura de costes de transportes ofrecen precios justos y asequibles.

Servicio: quieren, por encima de todo que el cliente quede satisfecho con su compra, por eso asesoran antes y después de la misma. En Mubeko cuentan con un servicio preventa y postventa de primer nivel.

Ahora que se conoce Mubeko y en qué consiste su Black Friday no se puede dejar escapar ese mueble o elemento de decoración que tanto se quiere. Todo a precios más que razonables y con la posibilidad de que salgan gratis.

Visitar Mubeko durante este es de Noviembre, una oportunidad que no se debe dejar pasar.

