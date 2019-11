FunPlus Phoenix es el primer finalista de Worlds Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 12:46 h (CET) Los vigentes campeones, Invictus Gaming, caen por 3-1 y dicen adiós al sueño de reconquistar el torneo por segundo año consecutivo. Mañana a las 12:00 empieza la segunda semifinal entre G2 Esports y SK Telecom T1 El cuadro de Worlds ya tiene el primer finalista: FunPlus Phoenix. El conjunto chino ha derrotado a Invictus Gaming por 3-1 en una semifinal muy emocionante en el Palacio Vistalegre. Los vigentes campeones han caído con honor después de haber sufrido mucho para conseguir la clasificación para el torneo.

La eliminatoria ha sido muy igualada y los dos equipos han tenido opciones de ganar cada partida. Se han visto grandes peleas y mecánicas increíbles por parte de los jugadores de ambos equipos.

FunPlus Phoenix solo concedió una segunda partida loca, en la que los dos equipos no pararon de pelear por todo el mapa. Sin embargo, el campeón chino consiguió demostrar su superioridad en las dos últimas partidas y sellar su pase a la final.

Uno de los mejores jugadores del pasado mundial y medio de Invictus Gaming, Song "Rookie" Eui-jin, confesó tras la derrota: “Hoy hemos cometido muchos errores pequeños que, en conjunto, nos han hecho imposible ganar la serie”.

Por su parte, el medio de FunPlus Phoenix, Kim "Doinb" Tae-sang, habló sobre sus posibles rivales en la final de Worlds: “Quiero enfrentarme a ambos medios, pero si tengo que elegir a uno, sería Caps. Creo que tiene un estilo más similar al mío”.

Desde Riot Games, Hasan Colakoglu, Managing Director de las regiones de EMEAR (Europa, Rusia, Oriente Medio, Norte de África), Latinoamérica, Brasil, Japón y Ocreanía, confesaba: “Hemos sido afortunados de poder celebrar los cuartos de final y las semifinales en Madrid. La pasión y la energía de la comunidad española es increíble y contagiosa. Estar aquí con un estadio abarrotado animando a los mejores jugadores del mundo es un momento que nos quedará en la memoria durante mucho tiempo”.

Hasan Colakoglu añadía: “España tiene una larga tradición de cultivar un talento extraordinario; además de contar con un buen escenario competitivo que podría ser considerado como uno de los más prometedores de los territorios de Europa. Las audiencias de League of Legends están aumentando exponencialmente y, para una compañía como la nuestra que se centra en que los fans y jugadores disfruten, días como este prueban que estamos teniendo éxito y que hay un futuro prometedor por delante”.

Mañana a las 12:00 será la segunda semifinal de Worlds, que enfrentará a G2 Esports y a SK Telecom T1. Los dos equipos ya se vieron las caras en las semifinales del MSI 2019, donde ganó el conjunto europeo en una eliminatoria para el recuerdo.

