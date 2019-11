Grupo KDOS Consulting continúa su expansión en franquicia

La consultora referente en estrategia empresarial pone al alcance de nuevos emprendedores su formato en franquicia KDOS Consulting es una empresa de servicios legales, de consultoría y asesoramiento, altamente especializados tanto para empresas como profesionales. Una empresa que cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector y está avalada por un gran número de clientes que han precisado de sus servicios

Los modelos de negocio en franquicia encuadrados dentro del sector servicios deben aportar un claro valor diferencial respecto a posibles competidores y un claro valor para el futuro franquiciado, algo que destaca la franquicia KDOS Consulting, una corporación formada por profesionales con dilatada experiencia y formación en las áreas que componen la base de su negocio.

Unidos a las necesidades de sus clientes, la franquicia KDOS Consulting desarrolla proyectos integrales adaptados a sus circunstancias y recursos, promoviendo la excelencia de su trabajo. KDOS Consulting aporta soluciones de compliance, legales, financieras, de gestión profesional y empresarial.

Las herramientas tecnológicas adquieren, cada vez más, un elevado valor diferencial. Pueden permitir a un solo franquiciado beneficiarse de múltiples servicios sin apenas estructura, incrementar la productividad, transferir conocimiento y compartir experiencias. Por ello, la franquicia KDOS Consulting se encuentra en el desarrollo de una plataforma financiera para la gestión global de cuentas, de tesorería, con conciliación bancaria automática, etc. Así, cuenta con dos soluciones sectoriales: AdFin, que aporta una Gestión Documental y del Conocimiento especializada y dedicada para Administradores de Fincas; y AdLegal, que ofrece una Gestión Documental y del Conocimiento especializada y dedicada para Abogados.

Debe existir un conocimiento útil y real del negocio por parte de la central franquiciadora. En una empresa de servicios este es uno de los valores fundamentales. El know how de una empresa de servicios no radica única y exclusivamente en la transmisión del conocimiento acerca de los servicios que se ofrecen, sino de la propia operativa de la marca, también de la forma y procedimientos de comercialización, de captación de clientes, de retención de los mismos y de los esfuerzos de marketing para conseguirlos. Todo esto debe ser transmitido a través del plan de formación, de los manuales de franquicia y de la asistencia continua que se le prestará al franquiciado. La central de KDOS Consulting imparte una formación completa e integral a sus franquiciados, en toda la parte técnica, operativa, áreas de gestión y en la parte comercial, para que el franquiciado pueda captar clientes particulares o convenios a nivel local en su zona que le deriven en clientes; además de sentar las bases para que el franquiciado pueda obtener una facturación regular que le permita vivir de aquello que realmente le gusta.

El franquiciado es siempre el motor de toda empresa franquiciadora, pero dentro del sector servicios este aspecto adquiere todavía una mayor importancia. De hecho, es fundamental y sin la determinación adecuada del perfil de franquiciado requerido en términos de conocimiento, experiencia previa, formación, capacidad de interrelación, espíritu comercial y selección final, no sería viable el éxito de la marca. El perfil idóneo del franquiciado de KDOS Consulting, se trata de una persona con estudios universitarios y amplia experiencia junto a un perfil altamente comercial, con buena imagen y grandes dotes de comunicación, organización y eficacia. Espíritu emprendedor acostumbrado a trabajar por objetivos.

Se trata de un formato que puede llevarse a cabo como autoempleo o como inversor. La inversión total de la franquicia se sitúa desde los 8.000 € convirtiéndose en una gran oportunidad de negocio para cualquier emprendedor con o sin experiencia en el sector que quiera optar por un negocio ampliamente testado y con una excelente rentabilidad.