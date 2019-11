Veracetics apuesta por la ecoinnovación al recuperar y reutilizar en un 90% sus residuos procedentes del Aloe Vera Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 09:51 h (CET) Veracetics, líder nacional y europea en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera 100%, apuesta por la ecoinnovación para lograr una agricultura sin residuos, sostenibles, una agricultura integral, inteligente y resiliente contribuyendo a la protección de la biodiversidad y al desarrollo sostenible. Los residuos del Aloe vera son convertidos en recursos y utilizados para desarrollar nuevos con otros usos De sobra es conocido la utilización del Aloe vera en salud, belleza, farmacia o alimentación, no así su uso como fertilizante agrícola o compost obtenido a partir del Aloe vera e incluso de los residuos generado durante la elaboración de productos. El extracto puro del Aloe vera ha sido probado en diferentes cultivos y se ha comprobado que actúa como activador de las plantas, facilita la germinación y mejora su metabolismo interno, así como la asimilación de nutrientes. Las investigaciones realizadas corroboran los beneficios del Aloe vera en las plantas como fertilizante y estimulador del crecimiento, favorece el enraizamiento, disminuye su nivel del estrés, aprovecha mejor el agua, aumenta la cantidad y calidad del rendimiento de los cultivos, desarrolla absorción de nutrientes. Su poder antibacteriano y purificador se refleja en la propia salud al protegerse mejor de bacterias, virus y hongos, a la vez que mejora sus defensas y aumenta su resistencia contra ataques externos. Recordar que el jugo de las hojas de Aloe veracontiene muchos componentes activos, así como vitaminas, aminoácidos, minerales, enzimas, gran cantidad de magnesio, manganeso, hierro, boro o zinc…

Veracetics, situada a la vanguardia del sector en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera, primera empresa europea con la triple certificación del IASC, colabora con varias universidades en ecoinnovación, concretamente en la recuperación y el aprovechamiento de los residuos mínimos generados durante el proceso de elaboración de productos de Aloe vera. Desde sus inicios ha sido una empresa pionera, al apostar por una tecnología propia adaptada a sus cultivos, producción y modo de extracción. Unos cimientos consolidados y apuntalados en la I+D+i permanente, el esfuerzo, la constancia y el compromiso que la han situado a la vanguardia del sector en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera. Su exigencia, es tal, que sólo utiliza Aloe vera de suprema calidad en sus productos, 100% certificado ecológico, libre de contaminantes y de pesticidas con el objetivo de garantizar la máxima concentración de nutrientes y principios activos.

Destaca la apuesta clara de Veracetics por el proceso de ecoinnovación al convertir los residuos generados por la hoja de Aloe vera en nuevos productos, como son los aceites de Aloe vera, únicos a nivel mundial desarrollados, ecológicos certificados y con una alta capacidad regenerativa, según corroboran los estudios realizados con ellos. Por otro lado, han desarrollado un nuevo extracto de Aloe vera a partir de residuos, empleado en cosmética con una alta eficacia en los resultados. Por último, está investigando en el uso de estos residuos en ingredientes naturales para alimentación, cosmética y veterinaria. Con lo cual, aprovecha más del 90% del residuo que se genera como resultado de su producción. Así nos lo indican, “los desechos que obtenemos de los cultivos de nuestras plantaciones tras su procesamiento entrarían de nuevo en el ciclo productivo al ser utilizados en el desarrollo de nuevos productos y aprovechados como fuente de materia prima mejorando así la eficiencia de los recursos y el desarrollo sostenible”.

Los residuos del Aloe vera son gestionados, reciclados, reutilizados y puestos en valor al desarrollar nuevos productos con otros usos. Los residuos son aprovechados con “circularidad estratégica” y constituyen un eje clave en la sostenibilidad. Nuevas estrategias que permiten avanzar tanto en sostenibilidad socioeconómica como medioambiental que promueve el desarrollo de una agricultura sostenible que protege el medio ambiente y mantiene su biodiversidad La actual agricultura actual requiere de un firme compromiso con la economía circular, de una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles que fomente el uso de productos naturales y reduzca la utilización de insumos sintéticos.

La actitud innovadora y comprometida de Veracetics va más allá de los productos que elabora. Su compromiso integral por una agricultura, resiliente, ecológica y sostenible está presente en todo el proceso desde la elección del Aloe Vera, de máxima calidad y ecológico hasta la recuperación de los propios residuos generados al desarrollar nuevos productos puestos en valor como aceite o extracto. Actualmente está investigando cómo incorporar estos residuos en ingredientes naturales para alimentación, cosmética y veterinaria. Su equipo de I+D+i está siempre abierto a nuevos retos y oportunidades para desarrollar en su laboratorio cualquier producto de Aloe vera de marca blanca o propias, según las necesidades y pautas que marque el cliente.

Veracetics: Empresa de Base Tecnológica, con más de veinte años de experiencia surgida en el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, líder nacional y europea en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera. Su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida a través de la investigación, desarrollo y aplicación de las innovaciones. Su innovador concepto de productos de consumos obtenidos de extractos vegetales y aplicados a diferentes sectores la sitúan a la vanguardia del sector. Ha sido la primera empresa europea con producción y tecnología propia para la extracción y fabricación de Aloe vera no importada y, también, la primera que obtuvo el Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológica.

