Nace 5Phants, la nueva red social ‘made in Spain’ para los amantes de la tecnología Ofrece la posibilidad de comprar los artículos con las mejores ofertas, crear wishlists, coleccionar los productos que has tenido o los que los influencers recomiendan Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 10:21 h (CET) Emprendedores españoles lanzan 5Phants, un nuevo concepto de red social y medio de compra online disponible para web y aplicación móvil que ofrece todas las funcionalidades que los amantes de la tecnología necesitan.



Descripción generada automáticamenteEsta nueva plataforma te permite estar al día de los últimos productos, ya que muestra fotos y videos con valoraciones, descripciones detalladas, opiniones, enlaces a compras y ofertas de productos tecnológicos. Toda esta información, procedente de usuarios, especialistas y empresas del sector.



"La idea surgió al observar cómo la gente se comportaba al momento de comprar e informarse sobre productos tecnológicos. Fue ahí donde vimos la necesidad de juntar una tienda con los foros y blogs para tener una RED SOCIAL donde la gente se involucre exclusivamente con la tecnología y sus productos. Desde ver que se está usando diariamente que pueda ayudarnos en nuestro día a día hasta poder recomendar a amigos y conocidos. Lo cierto es que hemos creado una plataforma social donde todos los amantes de la tecnología estamos conectados entre nosotros”, explica Alberto Vidiella, fundador y CEO de 5Phants.



5Phants ofrece la posibilidad de comprar los artículos directamente, crear tu propia wishlist e inspirarte en lo que los demás están utilizando. Tanto la aplicación como en la versión web son muy sencillas e intuitivas. En ellas, los usuarios pueden publicar fotos y vídeos con un enfoque único, permitiéndoles etiquetar productos, a fin de facilitar a otros usuarios descubrirlos y comprarlos dentro de la propia aplicación/web.



“Con tan solo clicar sobre un producto puedes acceder a información detallada sobre éste, incluyendo la marca, modelo, precio, colores, especificaciones técnicas y, en definitiva, todo lo que necesitas para tomar una buena decisión de compra. Si finalmente decides que ese producto es perfecto para ti, con 5Phants lo tendrás fácil, ya que dispones de enlaces a tiendas con la posibilidad de elegir la mejor oferta”, mantiene Vidiella.



Actualmente 5Phants cuenta con más de 3.000 usuarios dentro de la plataforma repartidos entre España, Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania y Portugal, entre otros. Además, está disponible para Android en la Google Play Store y Huawei App Gallery (tienda de aplicaciones Android del fabricante chino alternativo a Google Play). 5Phants estará disponible para iOS próximamente.



La compañía está involucrando a influencers de la talla de Carlos Vassan de GalaxyApps, TechSantos, Jota_Studio, Sr. Chemiguel, Dani Picot o Tech Tendencias y planea iniciativas de la mano de Honor, MSI Iberia y One Plus.



Black Friday y Cibermonday Black Friday tiene su procedencia en Estados Unidos y siempre tiene lugar el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, por lo que este año el Viernes Negro es el 29 de noviembre. Es el momento en el que se inaugura la época de compras navideñas.



Black Friday y Cibermonday Black Friday tiene su procedencia en Estados Unidos y siempre tiene lugar el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, por lo que este año el Viernes Negro es el 29 de noviembre. Es el momento en el que se inaugura la época de compras navideñas.

En estos días, las tiendas ofrecen descuentos y ofertas en casi todos sus productos por un tiempo limitado y en 5Phants han decidido hacerse eco de los mejores precios en gaming, televisores, smartphones, informática, fotografía y mucho más. En la nueva plataforma podremos encontrar desde hasta 70% de descuento en las últimas novedades tecnológicas como ofertas de compra 5 y paga 4.

