Huawei inicia un proyecto de Wi-Fi 6 para apoyar el futuro educativo El pionero proyecto de Wi-Fi 6 explorará casos de uso de Realidad Aumentada o Realidad Virtual en la Universidad de Mondragón Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 10:02 h (CET) Huawei y Wireless Broadband Alliance (WBA, por sus siglas en inglés) han anunciado el desarrollo de verificaciones de Wi-Fi 6 en la Universidad de Mondragón. Este proyecto realizará una serie de pruebas de verificación con el objetivo de explorar la aplicación y valor del Wi-Fi 6 en escenarios de educación universitaria y de promover conjuntamente el desarrollo de la industria de Wi-Fi, con el apoyo del integrador de soluciones TI LKS.



Los métodos de educación inmersiva con Realidad Aumentada (AR por sus siglas en inglés) y Realidad Virtual (VR por sus siglas en inglés) están cambiando la forma de aprender y comunicarse entre profesores y estudiantes. La transmisión online en directo y la educación a distancia hacen que el modelo de desarrollo de talentos sea más "personalizado". La era Wi-Fi 6 ha llegado. Los expertos técnicos de WBA y Huawei se han unido para realizar verificaciones de WiFi 6 en colegios y universidades y así explorar conjuntamente cómo el Wi-Fi 6 puede servir para las aplicaciones de enseñanza universitaria. Los factores de red como el ancho de banda y la latencia ya no frenarán la digitalización de los colegios y universidades, eliminando obstáculos para el desarrollo del talento y permitiendo una experiencia de enseñanza diversificada y personalizada.



Durante su discurso de apertura en Wireless Global Congress, Li Xing, vicepresidente de área de soluciones Campus, división de redes de Huawei, ha hablado sobre la habilitación de redes inteligentes de Wi-Fi 6 con Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas), asegurando que "Wi-Fi 6 es una revolución tecnológica. Huawei AirEngine, basada en la tecnología de IA, puede analizar y optimizar la red en tiempo real, lo que mejorará en gran medida la calidad de la misma y ofrecerá una experiencia de conexión ubicua".



Por su parte, Tiago Rodrigues, CEO de WBA, ha explicado que “el Wi-Fi se ha convertido en una parte esencial de la vida diaria de las personas en todo el mundo y el hecho de permitir a estudiantes y profesores aprender en entornos realmente inmersivos y colaborativos permitirá abrir numerosas posibilidades para el mundo académico. La Wireless Broadband Alliance está trabajando con Huawei y la Universidad de Mondragon en esta prueba de Wi-Fi 6 con el objetivo de ofrecer una experiencia de roaming Wi-Fi segura y sin interrupciones para estudiantes y profesores, y de mejorar la calidad de los métodos y recursos de aprendizaje para las nuevas generaciones".



Además, Jesús Lizarraga, coordinador de Telemática de la Universidad de Mondragón, ha afirmado que “en comparación con otras industrias, los colegios y universidades tienen un mayor interés en el Wi-Fi 6. La Universidad de Mondragón acaba de implementar la última tecnología de los productos Huawei Wi-Fi 6, lo que ha permitido aumentar el ancho de banda. Creemos que Wi-Fi 6 nos ayudará a explorar nuevos modelos educativos y nos complace que la WBA y Huawei hayan elegido la Universidad Mondragón para su proyecto de verificación".



