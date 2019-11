El número de parados en octubre (97.948) experimenta la mayor subida interanual desde 2012 Al mismo tiempo, se firmaron 2.224.800 contratos, un 0,8% menos que en octubre de 2018 Redacción Siglo XXI

Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de octubre de 2019 que nos muestran una ligera reducción en el número de contratos firmados (-0,8%) y un total de 3,18 millones de parados registrados.



Datos de afiliación

Esta misma mañana se han dado a conocer los datos de paro correspondientes al mes de octubre que publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En el último año se han creado 436.900 empleos. El número total de cotizantes alcanza a 19,43 millones de personas, un 2,3% más que en octubre de 2018. El actual colectivo de cotizantes es el más numeroso para un mes de octubre de toda la serie histórica. Sin embargo, el incremento de un 2,3% es el más bajo de los últimos 5 años.



Aumenta el empleo en ambos sexos, tanto de asalariados como por cuenta propia, para personas tanto españolas como extranjeras. Desde el punto de vista de los sectores productivos, la afiliación aumenta en la Industria, la Construcción y los Servicios mientras cae en Agricultura y Pesca.



Van 69 meses seguidos con aumentos interanuales en el número de cotizantes. No se observaba una serie tan prolongada desde mayo de 2008. No obstante, el ritmo de aumento de la afiliación continúa el debilitamiento que inició en abril de este año.



El 97% de los nuevos empleos es por cuenta ajena. Un año antes, en octubre de 2018, esa proporción era 4,2 puntos porcentuales menor (92,8%).



Sectores Casi 9 de cada 10 empleos creados en los últimos doce meses (384.800; +2,7% interanual) corresponden a los Servicios (el 88,1% de los nuevos empleos es de Servicios; hace un año era el 73,9%). La Industria sigue perdiendo peso en la creación de empleo, aportando un 6% del total (26.400; +1,3%) frente al 9,6% de octubre de 2018.



También desciende, aunque ligeramente, la aportación de la Construcción al incremento del empleo, ahora con la creación de 45.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses (+3,7% interanual; 14% del total de los nuevos empleos hace un año y 10,5% ahora). El sector Agrario ha experimentado los peores resultados desde febrero de 2015, con 19.900 empleos menos que hace un año.



Sexo y nacionalidad Las mujeres han captado el 57,3% de los empleos creados en los últimos doce meses, una proporción considerablemente mayor que la del 47,3% de un año atrás. Por primera vez desde abril de 2014 se registran cuatro meses seguidos en que las mujeres captan más del 55% de la creación interanual de empleo.



En el mismo período, los inmigrantes han continuado expandiendo la porción de nuevos empleos que captan. Si hace un año recibían el 28,4% de las nuevas posiciones (1 de cada 4), en los doce meses a septiembre último han conseguido el 31,8% del total (casi 1 de cada 3). Es el cuarto mes consecutivo en el que los inmigrantes captan más del 30% de los nuevos empleos, algo que no ocurría desde abril de 2008. La cantidad de inmigrantes ocupados ha aumentado un 6,9% interanual.



Ahora hay 2,15 millones de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social (139.100 más que hace un año), una cifra que resulta, por ejemplo, un 37,2% más alta que la de octubre de 2014.



Contratos El número de contratos firmados se ha reducido un 0,8% interanual, su cuarta caída en los últimos siete meses. En octubre han firmado 2.224.800 contratos.



Cae el número de contratos temporales e indefinidos, así como también los de jornada completa. Los contratos de jornada parcial, en cambio, han aumentado un 0,4% interanual. En el caso de los contratos indefinidos, el nuevo descenso, ahora de un 1,8%, confirma su tendencia descendente: han caído en ocho de los últimos nueve meses.



Disminuye la firma de contratados indefinidos, tanto de tiempo completo (-2,3%) como de tiempo parcial (-1,3%). La cantidad de contratos temporales firmados ha bajado un 0,7% interanual (-1,5% interanual los de tiempo completo y +0,7% los de tiempo parcial).



Los contratos indefinidos han supuesto el 10,7% del total, ligeramente menos que el 10,8% de octubre de 2018. Los contratos para empleos de jornada completa (tanto fijos como temporales) equivalen al 61,4% del total, una proporción más baja que hace un año (61,9%). Las mujeres han firmado el 46,3% de los contratos, porcentaje mayor que el de hace un año (45,6%).



Paro registrado En octubre, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal tenían registrados a 3,18 millones de parados (2,4% menos que en el mismo mes de 2018), el menor número para este mes desde 2008. Sin embargo, ya van cuatro meses seguidos en que el descenso del colectivo de parados es inferior al 4%, lo que no ocurría desde enero de 2014.



De la misma manera que viene ocurriendo desde el inicio de la recuperación económica, a finales de 2013, el número de mujeres paradas ha caído en octubre más lentamente que el de varones en esa situación (-2,1% y -2,7%, siempre en términos interanuales, respectivamente). El 59% de todos los parados son mujeres, proporción ligeramente más alta que hace un año (58,8%).



El grupo de menores de 25 años en paro cae con un poco más de fuerza que el de mayores de esa edad en tal circunstancia (-2,9% y -2,3%, respectivamente). Entre los más jóvenes, cae más el paro femenino (-4%, frente a -1,9% de los varones de esa franja de edad).



