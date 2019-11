Gracias Íñigo Los errejonitas sufrirán una derrota en votos, tal vez puedan tener voz en el Parlamento si llegan al 5%, pero seguro que obtendrán, al menos los más importantes, será el agradecimiento de algún cargo segundón en gobiernos territoriales o en alguna empresa relacionada con las grandes o bancos, tiempo al tiempo José Enrique Centén

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 08:34 h (CET) Has acuñado un nuevo concepto en la política, existían los tránsfugas en gobiernos y ayuntamientos, pero en Elecciones ahora existe el errejonismo. Las encuestas te dan un porcentaje ridículo, pero para el IBEX35 es una gran victoria dado que el PSO€ se niega a pactar con UP, dicho incluso en el debate televisivo, esa actitud y la de otras personas egocéntricas que fueron PODEMOS miran su ombligo y restan votos, habéis dado un paso muy importante para la posible gran coalición de gobierno a la alemana PP/PSO€. Gobierno con los dos partidos más corruptos de nuestra Patria, pero con una gran diferencia, allí dimitió un ministro porque le invitaron a una cena, aquí se han llenado los bolsillos robando al Erario Público, la Des-Justicia que tenemos los condenan con sentencias ridículas, no se recupera lo robado, o han sobreseído muchos delitos. No solo eso es una oportunidad perdida de reformar la Constitución para que el voto sea real una persona un voto, no como en la actualidad el voto de cada provincia es por m2. Quitar el aforamiento a los más de 250.000 personas que hay en España, hacer que los Bancos devuelvan los más de 60.000 M€, retirar el Concordato devolviendo las inmatriculaciones y dejar de mantener a la Iglesia con 10.000M€ anuales, que las grandes empresas paguen los impuestos correspondientes o un mínimo del 15%, derogar las amnistías de blanqueo por pagar 1,8% de la fortuna aflorada, cuando por el pan pagamos el 4%, sin olvidar el mantenimiento que supone no solo el sueldo y prebendas que tienen los Borbones y familia, padres, hijos, primos, hermanos, cuñados, amigos del cole o de chusma juvenil. También impediréis la Reforma Laboral con los trabajos y sueldos precarios, el aumento del índice de jubilación según IPC anual, eso el que va a ocurrir con el puñado de votos.



Vuestra postura no han sido las discrepancias, que las hay en todos los partidos, ha sido que durante cuatro años toda la prensa, tv y radio, mantenidos por anuncios de Bancos y grandes empresas patrocinadores del ataque furibundo a Pablo, persona incorruptible y sincera que representa al espíritu del 15M, y vosotros al creer deteriorada la imagen del individuo que ha sido capaz de hacer frente a todos ellos a pesar de la indefensión al impedir aparecer él en debates, o nadie de PODEMOS, por eso habéis decidido presentaros sin reparar que era la misión inducida de manera sutil o no, por los de siempre, el tiempo os pondrá en vuestro sitio saliendo las promesas, con el deseo de malograr el triunfo de progresistas, jubilados, trabajadores precarios.



