V edición hackathon Hack2Progress '¿Y si cambiamos el mundo en once años?'

CIC Consulting Informático y la Universidad de Cantabria organizan la V Edición de Hack2Progress los próximos días 15 y 16 de noviembre de 2019 La V Edición de Hack2Progress se celebrará el 15 y 16 de noviembre en La Casa del Estudiante, Torre A, de la Universidad de Cantabria.

Una experiencia única donde profesionales, estudiantes y otros perfiles se reúnen en un mismo espacio con un mismo objetivo, desarrollar un prototipo en 24 horas y defenderlo ante un jurado.

CIC Consulting Informático con la coorganización de la Universidad de Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Santander, se sumergen un año más en la organización de Hack2Progress, este año con un objetivo: “Cambiar el mundo en once años” y formar parte de esa mejora.

Objetivo de la V Edición de Hack2progress

Este año el objetivo es la búsqueda de soluciones multiplataforma que permita ayudar a conseguir un mundo mejor, respondiendo a alguno de los Objetivos 2030 planteados por la ONU.

¿Qué es el Objetivo 2030?

En 2015, los Estados miembros de la ONU, adoptaron la Agenda 2030. Se trata de 17 Objetivos, que constituyen un plan de mejora para el planeta, las personas y la prosperidad.

Durante el hackathon Hack2Progress, los concursantes tendrán 24 horas de trabajo, que les permitirá presentar un prototipo con la temática planteada, una aplicación multiplataforma orientada a alguno de los objetivos de la Agenda 2030. Tras la finalización de las horas del concurso, toca defender la solución ante un jurado y las mejores soluciones tendrán recompensa.

Hack2Progress cuenta con un jurado experto que valorará el diseño, la exposición del trabajo, la originalidad de la idea, el esfuerzo realizado durante el Hackathon, la técnica empleada y la usabilidad.

Novedades de la V edición de Hack2Progress

Esta edición cuenta con diferentes sorpresas y novedades. Entre las novedades, se ha incorporado la figura de un Mentor, los equipos participantes se pueden beneficiar de esta figura que proporcionará asesoramiento, apoyo y motivación al equipo. Ellos no son un participante, no tienen la función de programar, su función es aconsejar y orientar al equipo.

Premios

Las mejores ideas tendrán premio. Esta edición cuenta con 4 premios, el primer premio 2.500€, el segundo premio 1.200€, el 3er. premio 600€. También cuenta con un premio popular de 500€, este último premio elegido por los participantes de Hack2Progress.

Para valorar los trabajos se han añadido nuevos criterios de valoración, el más destacado el esfuerzo realizado durante el desarrollo del hackathon.

Colaboradores de Hack2Progress

Esta edición de Hack2Progress cuenta con empresas colaboradoras que ayudan a hacer posible el hackathon, aportando a los concursantes la energía, entretenimiento, comida y bebida necesaria para afrontar el reto. Hack2Progress cuenta con Domino´s Pizza, Agua Solares y Decathlon como empresas colaboradoras. También este hackathon cuenta con media partners: Más que Negocio, La web del programador, Retema y Hackathon Spain.

Participar en el hackathon Hack2Progress

Para participar solo se necesita ser mayor de edad, estudiante (FP, Módulos, Universitario), desarrollador con o sin experiencia, diseñador, organizador o un buen orador.

El proceso es sencillo. Se debe reunir a un equipo, de 2 a 5 participantes e inscribrse en la web (www.hack2progress.com). Si se hace el registro antes del 7 de noviembre se podrá asistir a las diez horas formación presencial sobre la tecnología Angular e Ionic que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.

Si no se cuenta con un equipo, se podrá inscribir MeetUp y conocer a otras personas que tienen interés en participar en Hack2Progress. También la organización puede ayudar, se tiene que enviar un email a teamkt@cic.es e indicar el perfil (estudiante, trabajador,...) y lo que se necesita para formar un equipo.

"¿Te animas a poner de tu parte en esta nueva edición?"

Plantea una solución multiplataforma que transforme este mundo y acepta el reto.

¡Inscríbete ahora en Hack2Progress!

Si se desea estar atento de todas las novedades de Hack2Progress, se puede seguir a CIC en sus redes.

Web Hack2Progress: www.hack2progress.com

CIC https://www.cic.es/

Twitter https://twitter.com/CICactualidad

Hashtag #Hack2Pro Vídeos

V edición hackathon Hack2Progress ¿Y si cambiamos el mundo en 11 años? Objetivos 2030

Hack2Progress en una palabra - IV edición hackathon 16 y 17 Noviembre Santander

Vídeo resumen IV edición hackathon Hack2Progress