La startup Streamloots se alza como ganadora global de South Summit 2019

martes, 5 de noviembre de 2019, 17:27 h (CET) Se trata de una plataforma de origen valenciano, que permite a miles de personas interactuar en tiempo real con live streamers y jugadores, con la oportunidad de ganar dinero, monetizar su audiencia y poder vivir de lo que realmente les apasiona Las startups Bdeo, Influencity y Jubel también han sido premiadas durante la ceremonia de clausura de la sexta edición de South Summit, en las categorías de ‘Más innovadora’, ‘Más escalable’ y con ‘Mejor equipo’, respectivamente.

Esta ceremonia de clausura ha contado con la presencia de Reyes Maroto, Ministra de Industria Comercio y Turismo en funciones, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que han acompañado a María Benjumea, fundadora de Spain Startup – South Summit y a los global partners de este encuentro de emprendedores.

Bajo el lema ‘Where Innovation meets business’ ha llegado a su fin la sexta edición de South Summit. El encuentro referente en el ecosistema emprendedor ha conseguido reunir en el espacio La Nave a más de 20.000 asistentes, más de 6.500 startups, más de 1.100 inversores con una cartera aproximada de 120.000 millones de dólares y a más de 6.700 personas procedentes de las corporaciones en búsqueda de innovación. Además, por si eso fuera poco, se han cerrado más de 7.000 reuniones durante estos tres días del encuentro organizado por South Summit-Spain Startup powered by IE University y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google.

Este encuentro, referente en el ecosistema emprendedor, se ha celebrado conjuntamente con enlightED, foro mundial organizado por Fundación Telefónica, IE University, South Summit y Fundación Santillana, en el que han participado figuras internacionales para debatir los retos de la educación en la era digital.

La última jornada de esta sexta edición de South Summit ha arrancado con una charla entre María Benjumea, fundadora de Spain Startup – South Summit, y Carlos Torres, Group Executive Chairman de BBVA, que ha asegurado que “la innovación es uno de nuestros valores clave. Estamos en una nueva era de oportunidades debido a la tecnología y nuestro propósito es que llegue a todo el mundo. Estamos utilizando tecnología y datos para ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones”.

Tras la charla, se ha dado paso a la ceremonia de clausura y entrega de premios de South Summit 2019. La startup valenciana Streamloots se ha alzado como ganadora de esta sexta edición, máximo galardón que han recibido de manos de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto. Creada por Alberto Martínez Guerrero, se trata de una plataforma que permite a miles de personas interactuar en tiempo real con live streamers y jugadores. Además, tienen la opción de ganar dinero, monetizar su audiencia y poder vivir de lo que realmente les apasiona. Asimismo, el propio jugador decide qué tipo de interacciones ofrece a sus fans y éstos, a su vez, pueden decidir el tipo de personaje con el que va a jugar el streamer.

Además de Streamloots, otras tres startups han sido reconocidas con tres premios en las categorías de ‘Más innovador’, ‘Más escalable’ y con ‘Mejor equipo’. Estos cuatro proyectos han sido seleccionados del total de 100 finalistas de South Summit 2019, entre los más de 3.700 proyectos presentados en esta edición.

El galardón a la startup con el ‘Mejor equipo’ ha sido entregado por la fundadora de Spain Startup-South Summit, María Benjumea, y ha recaído en la estadounidense Jubel. Se trata de una app que permite al usuario crear su propia experiencia de viaje mediante la inteligencia artificial y seleccionar las mejores opciones de acuerdo a los gustos del consumidor.

La fintech Bdeo, por su parte, ha sido premiada como la Más Innovadora, distinción que le ha sido entregada por Carlos Torres, Group Executive Chairman de BBVA. De origen madrileño, es una plataforma online de video-peritación para evitar el fraude en los procesos tradicionales de gestión de siniestros.

Por último, Santiago Íñiguez, presidente de IE University, ha sido el encargado de hacer entrega del premio a Influencity como startup ‘Más escalable’. Procedente de Madrid, se trata de una plataforma, que identifica a influencers en cualquier parte del mundo y analiza su público, demografía, idioma e intereses para ofrecer a sus clientes.

Durante los dos días anteriores de este encuentro se entregaron los ganadores de los verticales de esta edición, que recayeron en 2eyes vision en Healthcare & Biotech; Influencity en Marketing & Content; Bdeo en Fintech & Insurtech; Jubel en Travel & Tourism; Streamloots en Consumer Solutions; EPICA en Cutting Edge Technologies; Localyze en Digital Business & Government; Waga Energy en Energy & Sustainability y Iomob en Smart Mobility & Logistics.

La ceremonia de clausura de South Summit 2019 ha sido presidida por Reyes Maroto, Ministra de Industria Comercio y Turismo en funciones, quien ha reconocido a las mujeres emprendedoras, recordando que “las ideas son neutrales al sexo”. Además, ha defendido que “hablar de ideas es sinónimo de talento y, por tanto, de generación de cambio”. Asimismo, ha manifestado la voluntad del Gobierno de “hacer de Madrid y del conjunto de España un país donde las startups puedan crecer. Expongamos al mundo que en España hay un gran talento emprendedor”. En esta misma línea ha argumentado: “tenemos una normativa diseñada para los emprendedores, queremos ponerla en marcha, estar cerca de vosotros y dotaros de las capacidades necesarias”.

Y en los enlightED Awards

Praxilabs, startup cuyo objetivo es proporcionar igualdad de oportunidades para una educación STEM mejorada a estudiantes de todo el mundo, a través de simulaciones virtuales interactivas en 3D accesibles y asequibles, tanto para las instituciones educativas como para los estudiantes, se ha alzado como ganadora de los enlightED Awards.

Además, Smowltech ha ganado el Premio enlightED de IE University a la mejor startup en Educación Superior; Neekids se ha alzado con el Premio enlightED de Fundación Telefónica al proyecto de mayor impacto social en Educación; Marmelade ha obtenido el Premio Wayra a la startup de educación más escalable, y Praxilabs, el Premio enlightED de Fundación Telefónica & Telefónica Educación Digital a la mejor solución tecnológica para el aprendizaje y la formación.

Los más pequeños también emprenden y ganan premios

Durante el último día de South Summit 2019 los más pequeños también han tenido su espacio gracias a la Kids Competition, impulsada por la Fundación Créate para fomentar el emprendimiento entre alumnos con edades comprendidas entre los 9 y los 15 años. En esta edición, el premio The Next Big Thing ha recaído en el proyecto de “Las Fontaneras”: Water Saving Shower, del Colegio Internacional Giuseppina Nicoli de Madrid. Creado por siete niñas, se trata de un gadget que se instala en la ducha y hace posible medir el desperdicio de agua. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el encargado de hacer entrega del galardón a estos precoces emprendedores.

Por su parte, en la categoría Teen de la Kids Competition se ha alzado como ganador el proyecto My Real Toy, del Colegio Nuestra Señora de la Providencia de Madrid, una serie de juguetes inclusivos que, además, evitan estereotipos.

La última jornada de esta sexta edición de South Summit 2019 ha tenido un espacio dedicado exclusivamente a comentar las fortalezas de la ciudad de Madrid, además de los retos y las oportunidades que tiene como hub de innovación y emprendimiento.

Durante la mañana los principales agentes del ecosistema madrileño han expuesto sus exitosos proyectos y han debatido sobre el futuro de la región. El encargado de abrir este debate ha sido Eduardo Sicilia, Consejero de Ciencia, Universidades e innovación de la Comunidad de Madrid, quien ha afirmado: “hay que crecer con la inteligencia, los datos y el talento. Somos lo que compartimos. Y Madrid es un enorme ecosistema”.

