Los informáticos en Barcelona son los especialistas más demandados en Cataluña según InnoIT Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 16:54 h (CET) Las consultoras especializadas en gestión de talento detectan un incremento en la demanda de informáticos en Barcelona. InnoIT, empresa líder del sector, desvela las claves de este auge Las agencias de captación de talento especializado están de enhorabuena, dado que el mercado laboral muestra un estado de salud envidiable en cuanto a la contratación de personal cualificado en el sector informático.

InnoIT, empresa especializada en la captación del mejor talento informático, en sus más de 10 años de experiencia en el sector de la consultoría informática en Barcelona, viene observando el crecimiento sostenido de la demanda de informáticos en la Ciudad Condal.

Y es que la transformación digital continúa su imparable marcha, mejorando la forma de producir y trabajar tanto de pymes como de grandes empresas, lo que redunda en tener que reforzar las plantillas de diversos departamentos con personal cualificado.

Mucho más que un curriculum vitae

En la actualidad, las empresas recurren a consultoras expertas en reclutamiento para que les asistan en el proceso, desde la redacción y publicación de las ofertas de trabajo, como en la entrevista y selección de los mejores candidatos.

Lo que a priori podría parecer un proceso sencillo, en realidad es algo bastante más complejo. Antaño, las empresas contrataban el talento con una revisión del currículum y una entrevista. Hoy en día, se valoran más otros aspectos, como capacidades y aptitudes que no pueden reflejarse en un CV, además de la experiencia laboral y trayectoria vital.

Un experto ha de encajar y ha de ser capaz de desarrollar sus habilidades cubriendo los objetivos laborales de la empresa que lo acoja. Para ello es conveniente que tenga habilidades como inteligencia emocional, capacidad para adaptarse a cualquier tipo de situación, ha de ser proactivo y debe mostrar un firme compromiso.

Desarrollo de aplicaciones para móviles

"Para nosotros, que las empresas nos confíen algo tan importante como es la selección de sus principales empleados, representa una enorme responsabilidad que asumimos con seriedad y con la motivación de satisfacer con creces las expectativas de nuestros clientes. Actualmente, el sector del desarrollo de apps para móviles es uno de los principales áreas de trabajo al que nos enfrentamos a diario. La demanda de desarrolladores de lenguajes como Java y Kotlin para Android, así como Swift y Objective-C para IOS, concentra una parte importante de los perfiles demandados por nuestros clientes" afirman desde InnoIT.

InnoIT es una empresa dedicada a la gestión del talento IT. Busca proyectos de excelencia para sus equipos, representando exclusivamente a los mejores consultores. Testean sus habilidades técnicas e interpersonales, valorando sus ganas de aprender y de convertirse en un 'game-changer' en el desarrollo y realización de proyectos complejos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.