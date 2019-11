SAIMA – ABASSY presentará una solución predictiva dirigida al sector Sanitario y de RRHH en think Summit Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 16:34 h (CET) Una vez más, SAIMA – ABASSY, partner estratégico de IBM España, ha sido invitada por IBM para realizar una ponencia sobre sus últimas aplicaciones de analítica avanzada en el evento más importante del año del gigante azul Por tercer año consecutivo, SAIMA – ABASSY participará en uno de los eventos que más expectativa generan dentro del sector tecnológico: think Summit. En esta ocasión, IBM tiene como objetivo dar a conocer las últimas soluciones de ciberseguridad, Cloud e inteligencia artificial, entre otros ámbitos de interés. Dentro de este entorno es dónde SAIMA – ABASSY presentará una solución con capacidades predictivas enfocada a los siguientes sectores: sanidad, recursos humanos, mutuas de accidentes y hospitales.

La ponencia la llevará a cabo Francisco Prats, CEO en SAIMA - ABASSY y su equipo más directo, que se desplazarán el próximo 11 de noviembre al Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Allí explicarán con detalle los beneficios de esta novedosa solución que promete optimizar la gestión diaria de los sectores implicados y prever datos del futuro que ayudarán a mejorar la toma de decisiones y a incrementar la rentabilidad de dichos negocios.

La ponencia tendrá lugar dentro de uno de los eventos más esperados del año para los amantes de los avances tecnológicos: el think Summit. El evento, al que se estima que acudirán unas 2000 personas, tiene como objetivo principal compartir las últimas tendencias tecnológicas así como de conocimiento estratégico para dotar a las empresas de poderosas herramientas necesarias para obtener ventajas competitivas en mercado en el que actualizarse constantemente resulta imperativamente esencial. En un mundo multicloud, híbrido y abierto, estar a la última para acelerar la transformación digital es clave. Por este motivo, se realizarán charlas con expertos, demostraciones, experiencias inmersas y otras actividades para compartir conocimientos y potenciar el networking. Este año, todas las actividades se desarrollarán bajo un ingenioso lema: “let’s put Smart to work”.

SAIMA – ABASSY juega un papel importante en este entorno ya que es partner oficial de IBM en España y cuenta con más de 15 años de experiencia liderando e implementando proyectos de analítica avanzada. En la era del Big Data, las Industrias 4.0 y en plena transformación digital, SAIMA - ABASSY ofrece herramientas analíticas que permiten detectar oportunidades de negocio, puesto que es indispensable extraer datos de calidad para tomar decisiones acertadas. Además, el año pasado recibieron la condecoración de especialistas en Data Science y Business Analytics por IBM, siendo SAIMA - ABASSY la mayor empresa del mercado dedicada exclusivamente a servicios de análisis y de planificación analítica basados en las soluciones de IBM.

