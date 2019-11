Tradelab se une a Jellyfish para construir un líder mundial en marketing Data-Driven Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 16:26 h (CET) Juntos construyen una sólida asociación capaz de aportar soluciones de forma global Jellyfish, socio digital de marcas líderes en el mundo, continúa su expansión global gracias a la inversión del grupo francés Fimalac, propiedad de Marc Ladreit de Lacharrière. En este sentido, ha llegado a un acuerdo con Tradelab (parte de Fimalac Group), especialista en data-driven, comprador programático líder en Europa y experto en optimización y análisis web, integrado en Jellyfish. Con 300 expertos en todo el mundo, Tradelab cuenta con 120 especialistas dedicados exclusivamente a la tecnología, la innovación y el Desarrollo, además de ser Google Marketing Partner.

Juntos, Jellyfish y Tradelab construyen una sólida asociación capaz de aportar soluciones de forma global. Junto a la oferta integrada de Jellyfish, que combina datos, creatividad y compra de medios, las tecnologías vanguardistas de Tradelab mejorarán la propuesta de valor de la compañía a través de las plataformas de Google, desencadenando así todo su potencial para las marcas de todo el mundo.

Además de aumentar la plantilla de 780 a casi 1100 personas, la expansión permitirá a Jellyfish estar presente en nuevos mercados como Francia, Alemania, Italia y Brasil, con lo que el número total de oficinas ascenderá a 30.

El acuerdo sitúa el valor de la nueva entidad combinada en unos 500 millones de libras esterlinas con la ambición de convertirse en una empresa de capitalización bursátil multimillonaria. Ya se planea una expansión en Australia, Sudeste Asiático, América Latina y África, asegurando que Jellyfish esté bien posicionada para ser el socio global de primera elección para las necesidades digitales de cualquier marca. El objetivo del negocio es diferenciarse con una cultura globalmente unificada y colaborativa que se traduce en mejores resultados para los clientes.

Creada en 2005, Jellyfish ha logrado un crecimiento anual compuesto del 45% en los últimos ocho años y se ha convertido en uno de los pocos Google Marketing Partners gestionados a nivel mundial. Sólo en los últimos 12 meses, la empresa abrió seis nuevas oficinas, estableciéndose en nuevos territorios, entre los que se incluyen Asia-Pacífico, los países nórdicos y Oriente Medio. Además de ser nombrada la agencia del año en numerosas ocasiones, Jellyfish también ha estado entre las 30 primeras en la última edición del Sunday Times International Track.

Al frente de Jellyfish se mantiene su cofundador y CEO, Rob Pierre, el CFO Chris Lee y su equipo de liderazgo global. Yohann Dupasquier, CEO y fundador de Tradelab, se unirá a la junta directiva de Jellyfish.

Marc Ladreit de Lacharrière asegura que “la estrategia de desarrollo de Fimalac ha demostrado ser un gran éxito en la creación de líderes mundiales en índices financieros, los medios digitales y áreas de producción. Hoy estoy muy orgulloso de ayudar a Jellyfish y Tradelab a unir fuerzas para construir un nuevo líder global aunando experiencia y talento, ayudando a las marcas a explorar la tecnología y la data".

Rob Pierre, CEO de Jellyfish, comenta: "Las marcas de hoy en día necesitan socios digitales que sean capaces de ofrecer capacidades que vayan más allá del modelo tradicional de la agencia. Construir un negocio digital adecuado para el siglo XXI significa añadir tecnología, consultoría y formación a los servicios de las agencias y, además, ofrecerlos a gran escala”.

Pierre añade: "Las sinergias que sentimos con Tradelab y el objetivo compartido de construir una oferta digital líder en el mundo, hicieron de ésta una opción ideal para nuestro negocio. La inversión y la subsiguiente expansión nos permitirán continuar construyendo nuestra presencia global a medida que llevamos la marca Jellyfish a todos los rincones del mundo. A medida que nos acercamos a los 15 años de negocio, este acuerdo marca el comienzo de una nueva y emocionante fase en la historia de Jellyfish. Al terminar un capítulo, empieza otro y yo no veo la hora de empezar".

Yohann Dupasquier, CEO de Tradelab afirma: “La data está en todas partes y los usuarios quieren un mayor control respecto a las relaciones que tienen con las marcas. Estamos encantados de aumentar nuestra tecnología y nuestro enfoque de data-by-design con Jellyfish. Es esencial que ayudemos a las marcas a través de esta revolución y que adoptemos un enfoque científico para hacerlas relevantes en todo el mundo".

Sobre Jellyfish

Jellyfish es el socio digital de algunas de las marcas líderes del mundo como Uber, Ebay, Disney, Spotify, Nestlé, Ford, Aviva y ASOS, como consultor, agencia, y socio de formación o tecnología.

Jellyfish empezó como una start-up en UK en 2005 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en socio global líder de Google. A día de hoy son más de 750 personas en 23 oficinas, con sede en The Shard en Londres.

Creciendo a un promedio del 45% anual en los últimos cinco años, Jellyfish se sitúa a la vanguardia de la economía digital mundial.

Sobre Tradelab

Tradelab es un data-driven marketing partner que apoya a las marcas en la toma de decisiones mediante el uso inteligente e integrado de sus datos en todos los canales de activación.

Tradelab ayuda a los profesionales a recuperar el control de sus operaciones de marketing, con el valor añadido que aporta su experiencia, tecnología y data. Fundada en 2011, cuenta con 300 expertos en 5 países. Hasta la fecha, ha obtenido 38 galardones internacionales por sus soluciones innovadoras de data-driven.

Sobre Fimalac

Fimalac es un holding francés propiedad exclusiva de su fundador Marc Ladreit de Lacharrière. Opera en cinco áreas de negocio: inversión de capital a través de una participación minoritaria en Warburg Pincus, medios digitales y producción vía Webedia, entretenimiento en directo a través de Fimalac Entertainment, la industria hotelera de lujo a través de Groupe Barrière, e inmobiliaria con edificios de oficinas en París, Londres y Nueva York. A 31 de diciembre de 2018, el patrimonio neto de Fimalac ascendía a 4.200 millones de euros.

