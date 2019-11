Planes para el mes de noviembre con Autocine Madrid, Corral de Comedias de Alcalá y Horno San Onofre Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 12:54 h (CET) No todo es Halloween en noviembre. Presentan una serie de planes gastronómicos, cinéfilos y teatrófilos que tendrán lugar en Madrid este mes de noviembre Rita's Lunch en Autocine Madrid Race

Es la nueva sensación de los sábados en Madrid. De 12h a 19h, en la explanada de más 20.000 metros cuadrados de este espacio dedicado al Séptimo Arte se congregan un mercadillo de artesanos, música en directo, foodtrucks y talleres para toda la familia. Es un plan pet friendly. Y por la noche, como siempre, volverán las películas a la gigantesca pantalla del espacio.

Festivales en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Pocos meses tan teatrales como noviembre y su Don Juan. Aunque en Alcalá de Henares este es también un mes de película con el Festival ALCINE, del que el Corral de Alcalá será una de las sedes este año entre el 8 y el 15 de noviembre, recuperando aquel vínculo que tuvo con el Séptimo Arte de 1945 a 1973, cuando funcionó como Cine Cervantes. En lo teatral, el teatro viajará al futuro con otro festival, la 37 edición del Festival de Otoño, en cuyo marco estrena Ersatz, una distopía con mucho humor negro que causó sensación en el Festival de Avignon. Un espectáculo unipersonal y sin palabras sobre los problemas por resolver de la revolución tecnológica. Además, se espera la llegada a estas tablas de una obra de Bertolt Brecht, La excepción y la regla, con Alba Flores encabezando el elenco. Hacía mucho que no se representaba al dramaturgo alemán en los escenarios españoles, y aquí nos llega con un cambio en los roles de género respecto a la pieza original.

Los postres de otoño en Horno San Onofre

Este otoño las míticas pastelerías Horno San Onofre presentan un novedoso surtido de dulces, afín al Manifiesto Living Natural que la firma ha lanzado para reafirmar su compromiso con los productos naturales y el consumo responsable, y que quiere homenajear la gastronomía de todo el mundo: España ama a Japón, un tierno bizcocho de té Matcha con interior de ese sabor mezclado con una mousse de azahar del valle del Tena; Little Spain in América, un sugerente chocolate centroamericano cocinado con el más preciado de los aceites de Oliva de Priego de Córdoba; Por qué Mourinho, una suave mousse blanca de vainilla de Tahití con una torrija en su interior, pintada en vellut blanco y terminada con un merengue italiano tostado en su base de galleta de almendra; Si yo viviera en London, un Gin sin alcohol hecho a base de un cremoso con base de streuzel de enebro y mousse con gelatina de Tónica; Perdí la cabeza una noche de verano, un bozcocho de hierbabuena y albahaca con interior de crema de ron, mousse de hierbabuena y lima, todo ello sobre una galleta de chocolate; Que será, será, bola sorpresa y refrescante de chocolate blanco con crema híper ácida de lima y fruta liofilizada; Tómate un respiro, corazón de praliné de avellana sobre un sable reconstruido y un entrañable Kit Kat como terminación final; El negro sí es un color, un dulce con interior de cacao con mousse de Mascarpone y baño de chocolate negro, rematado con una galleta Oreo; Oro, glaseado crujiente de chocolate lacteado, avellana tostada y láminas de oro; y Para no olvidar, un recuerdo a cada madre y abuela del mundo, olor a manzana asada o al confite de los albaricoques.

