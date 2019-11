España acogerá el IV Biostimulants World Congress 2019 Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 12:25 h (CET) Barcelona será la sede del evento internacional líder más grande del mundo sobre bioestimulantes agrícolas durante los días 18 a 21 de noviembre de 2019. Una cita internacional científico-técnica ineludible, organizada por NEW AG INTERNATIONAL que congregará a prestigiosos expertos para analizar y debatir acerca del sector de los bioestimulantes. Informa EKMB Barcelona acogerá del 18 al 21 de noviembre la IV edición del Biostimulants World Congress en el Fairmont Rey Juan Carlos I – Palacio de Congresos de Cataluña. La ciudad condal se convertirá en el epicentro neurálgico de los bioestimulantes al acoger durante cuatro días el mayor congreso internacional del sector. Ha sido organizado por la prestigiosa revista NEW AG INTERNATIONAL con el fin de congregar a los mayores expertos y especialistas para analizar, debatir y conocer las últimas novedades acerca de bioestimulantes agrícolas. El Comité Científico del congreso está conformado por su presidente, Patrick du Jardin, profesor de la facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux en la Universidad de Lieja (Bélgica) y sus copresidentes el Dr. Jian-Kang Zhu de la Academia China de Ciencias, el Dr. José María García de la Universidad de Navarra (España) y el Dr. Patrick Brown de la Universidad de California, Davis (USA).

Tras el éxito de las anteriores ediciones en Francia, Italia y Estados Unidos, este evento bienal se ha consolidado como una cita internacional ineludible de carácter científico-técnico en el sector de los Bioestimulantes Agrícolas por la calidad de sus temáticas y plantel de expertos y oradores. El Biostimulants World Congress viene motivado por el uso de los bioestimulantes y su aplicación en la agricultura que ha crecido de manera sustancial en los últimos años; si bien, es una industria incipiente a la que le queda mucho por hacer y conocer para mejorar su eficacia. Según NEW AG INTERNATIONAL en la presente edición participarán 37 patrocinadores, 103 empresas y 174 stands, con la asistencia de más 1300 delegados, en representación de mas de 750 empresas, procedentes alrededor de 64 países. También ha sido un éxito las más de 300 presentaciones recibidas y 160 resúmenes de pósteres aceptados por la organización, éstos últimos estarán colocados en un área específica durante el desarrollo del mismo.

La organización señala que ha elaborado un intenso y riguroso programa para los cuatro días; en el auditorio principal se desarrollarán más de 50 ponencias moderadas por expertos de renombre internacional en torno a seis ejes temáticos o sesiones técnicas de interés: uso de bioestimulantes para mejorar el rendimiento y la tolerancia al estrés abiótico; uso de bioestimulantes para mejorar la nutrición, el desarrollo y la calidad de las plantas; marco regulatorio de los bioestimulantes de plantas; tendencias de mercado y buenas prácticas; mecanismos de bioestimulación y relaciones estructura-función y, la sexta sesión, desarrollo de nuevos bioestimulantes nuevas fuentes y herramientas de detección.

La conferencia inaugural de apertura, Brechas de rendimiento: comprender el alcance para aumentar de manera sostenible la producción de cultivos, será impartida por el profesor de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos Martin K. van Ittersum. La sesión de clausura correrá a cargo del presidente, profesor y jefe del laboratorio de Biología Vegetal, Gembloux Agro-Bio Tech en la Universidad de Lieja Patrick du Jardin. En el transcurso de la misma, se otorgará por parte del profesor Patrick Brown, copresidente del Comité Científico, el premio al mejor póster de los estudiantes.

El congreso contará con un programa complementario a las conferencias. El evento dispone de una zona de exposición con tres salas en la que estarán habilitados los stands de más de cien empresas de fabricantes de bioestimulantes que darán a conocer sus productos y las últimas novedades. El encuentro ofrecerá muchas oportunidades a los asistentes, clientes, delegados, patrocinadores o expositores. Una oportunidad única para desarrollar, forjar redes formales e informales, adquirir nuevos conocimientos, contactos, oportunidades comerciales, consolidar asociaciones existentes y ser parte de la Red de Bioestimulantes del Congreso Mundial. Los delegados registrados obtendrán acceso a toda la lista de delegados a través de una aplicación oficial creada por NEW AG INTERNATIONAL que les permitirá programar reuniones, optimizar y administrar de manera adecuada su tiempo y que prosperen con éxito las mismas.

Para obtener más información sobre la IV edición del Biostimulants World Congress que se celebrará en el mes noviembre de 2019 en Barcelona, España, pueden consultar las páginas web www.newaginternational.com / www.biostimulantsworldcongress.com o solicitarla directamente al siguiente email de la revista NEW AG INTERNATIONAL newag@newaginternational.com.

NEW AG INTERNATIONAL: Revista internacional especializada en el campo y agricultura que se distribuye en más de 150 países de todo el mundo con sede en Francia y sucursales en Reino Unido, China, España y Chile. Cubre trimestralmente en chino, inglés y español todas las noticias relacionadas con la agricultura de alta tecnología -High-Tech Agriculture- en el mundo. Además de organizar eventos internacionales especializados en agricultura, ofrece un análisis editorial e independiente sobre productos, técnicas, equipos y servicios que abarcan desde noticias de mercado hasta artículos de fondo sobre fertilizantes especiales, irrigación, fertirrigación, tecnologías de invernadero, bioestimulantes, biocontrol y agricultura de precisión.

