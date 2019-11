Carpintería Villanueva ofrece rejas de alta seguridad de aluminio para proteger las viviendas de los robos Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 12:06 h (CET) Lamentablemente, cada día, se cometen miles de hurtos y robos en España, siendo estos últimos los más preocupantes al ir acompañados de violencia e intimidación. Para evitar el robo y sobre todo garantizar la seguridad de las personas, desde Carpintería Villanueva ofrecen diferentes soluciones que convierten una casa en un lugar casi impenetrable Aunque se trata de uno de los sistemas más tradicionales de seguridad, la instalación de rejas en ventanas y puertas sigue evitando a día de hoy, numerosos robos en viviendas y locales de planta calle.

Existen varios tipos de rejas dependiendo de las necesidades de cada espacio que se quiera proteger. Villanueva ofrece varios modelos desde su carpintería de aluminio, uno de los materiales más resistentes y duraderos del mercado.

#1.Barras de seguridad extraíbles con llave

Las rejas de seguridad extraíbles con llave son idóneas para colocar tanto en cualquier tipo de ventana como en el interior de la puerta garantizando una óptima seguridad.

Desde Villanueva recomiendan su colocación en ventanas en las que se tenga acceso al exterior, con la ventaja de poderse retirar cómodamente liberando el espacio, por ejemplo en caso de incendio.

Se trata de una solución para la seguridad de las ventanas o puertas, que combinan alta seguridad y estética. Las barras de seguridad se colocan directamente en la pared o incluso en el mismo marco de la ventana o puerta, y su accionamiento se realiza mediante llave o bulones.

Las secciones laterales son perfiles de aluminio rectangulares con dimensiones 44 x 50 mm de acero galvanizado reforzado internamente. Las barras están fijadas con una cerradura especial con caja de tipo llave. Las barras horizontales incluyen acero sólido interno de 18 mm Φ, rodeada externamente por un tipo de tubo de aluminio con diámetro de 26 mm y un espesor de 2 mm.

#2.Barras de seguridad fijas

Por otro lado, las rejas de seguridad fijas son ideales para cualquier tipo de ventana, tales como: cocina, baño, aseo, garaje, salas auxiliares, etc. Al igual que las anteriores, las barras de seguridad se colocan directamente en la pared o aprovechando el mismo marco de la ventana.

Las secciones laterales son perfiles de aluminio rectangulares con dimensiones 44 x 50 mm de acero galvanizado reforzado internamente. Las barras están fijadas con una cerradura especial con caja de tipo llave. Las barras horizontales incluyen acero sólido interno de 18 mm Φ, rodeada externamente por un tipo de tubo de aluminio con diámetro de 26 mm y un espesor de 2 mm.

#3.Barras de seguridad para la entrada principal

Para ofrecer una mayor seguridad en la entrada principal cuando el propietario se encuentra en el interior, se ofrece este tipo de barras que se aseguran con dos pasadores de modo que, en caso de incendio, es fácil salir al exterior.

Las rejas se instalan fundamentalmente con una finalidad de protección en la vivienda pero, no obstante, eso no quita para que puedan ser también un elemento decorativo. Por ello, desde la carpintería de aluminio Villanueva, se adaptan a todos los gustos y necesidades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.