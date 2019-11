Lifesize ofrece un nuevo sistema de remplazo y actualización de equipos de videoconferencia a coste 0

La nueva extensión de Lifesize Dash permitirá a los clientes renovar su hardware existente, evitar el coste por sala y migrar fácilmente a la plataforma de videoconferencia de Lifesize Lifesize, proveedor global de soluciones de colaboración por vídeo en la nube, anuncia nuevas funcionalidades de Lifesize Dash, su software cloud para salas de reuniones.

Además la compañía también ha actualizado su aplicación Lifesize Room Controller para equipos compatibles de salas de reuniones con Lifesize Dash. Esto permite a los clientes reutilizar las inversiones en hardware existentes y migrar a Lifesize sin incurrir en costes adicionales, lo que supone un gran ahorro en todas las salas equipadas con video.

"La videoconferencia es un componente crítico de la estrategia de comunicación en las empresas; sin embargo, la complejidad en el despliegue y su coste siguen siendo barreras importantes para su adopción", comenta Michael Helmbrecht, director de operaciones de Lifesize. “Lifesize Dash es la vía más rápida y rentable para optimizar la inversión en las salas de reuniones y aprovechar los equipos de hardware existentes. Además facilita el uso del video en toda la empresa. Ofrecemos de manera gratuita Dash a los clientes para ayudarles a escoger el mejor proveedor, reducir las licencias por cada sala de reuniones y las tarifas de interoperabilidad, y lograr un mayor ROI del uso del video. "

"Con las mejoras de Dash Lifesize supera varios obstáculos del proceso de adopción: coste, compatibilidad y facilidad de uso", comenta Ira M. Weinstein, socio gerente de la firma de análisis Recon Research. “La licencia de software gratuita en la sala de reuniones es realmente interesante. Muchos proveedores ofrecen modelos freemium para conferencias personales, pero freemium para videoconferencias en salas de reuniones es un paso más. Lifesize continúa desafiando el status quo, y sus usuarios - incluidos los empleados de Recon Research – nos beneficiamos de ello”.

Licencias y compatibilidad de Lifesize Dash

Los clientes pueden ya instalar Lifesize Dash en Chromebox o en equipos de sala de reuniones basados en PC de Windows - con soporte para soluciones Mac a partir de 2020 – proteger sus inversiones en hardware y ofrecer una experiencia de videoconferencia superior.

Cada licencia de Dash gratuita permite a las empresas registrar una sala de reuniones en el servicio en la nube de Lifesize, y llamadas de video grupales programadas o instantáneas con hasta 25 participantes. Los clientes de Lifesize Dash también se beneficiarán de manera gratuita de la interoperabilidad nativa y el soporte para llamadas entrantes desde puntos finales externos de la sala de reuniones SIP / H.323.

Aplicación del Lifesize Room Controller

Además, Lifesize presenta una nueva aplicación de su Room Controller que se puede usar junto con Dash y una tableta Android o Apple para mejorar la experiencia de la reunión al permitir controlar la cámara o ver el calendario integrado. Con sólo pulsar un botón se tiene acceso a las funciones más importantes de las videoconferencias. Los organizadores de las videoconferencias y los participantes no necesitarán tener sus portátiles ya que desde su móvil o tableta podrán gestionar sus reuniones con vídeo con la aplicación Room Controller y Dash.

El hecho de poder reemplazar el software existente de la sala de reuniones con Lifesize Dash y la aplicación Lifesize Room Controller aporta los siguientes beneficios para los usuarios finales y los equipos de TI:

Calidad. Ofrece la mejor calidad de videoconferencia y administración centralizada de software del mercado a la vez que permite reutilizar los productos para cualquier tipo de sala de reuniones.

Ofrece la mejor calidad de videoconferencia y administración centralizada de software del mercado a la vez que permite reutilizar los productos para cualquier tipo de sala de reuniones. Interoperabilidad. Con Dash se puede conectar con cualquier otro servicio de comunicación de video, reunión o dispositivo, y colaborar de manera ampliamente interoperable, sin costes extras ni ocultos.

Con Dash se puede conectar con cualquier otro servicio de comunicación de video, reunión o dispositivo, y colaborar de manera ampliamente interoperable, sin costes extras ni ocultos. Fiabilidad. No es necesario realizar contratos o pagar licencias para usar el software cloud de servicio de videoconferencia. Sobre Lifesize

Lifesize combina los mejores servicios de videoconferencia basados en la nube con un equipamiento integrado que establece un nuevo estándar para la comunicación y la productividad en el lugar de trabajo a escala global. Reconocido como Proveedor del Año de videoconferencia en la nube por Frost & Sullivan, Lifesize lidera la industria por grado de satisfacción de los clientes con la primera solución de videoconferencia 4K y la arquitectura de servicio 4K del mundo, creada y diseñada desde su sede en Austin, Texas. Para ver por qué compañías como Yelp, Netflix, Salvation Army, Universidad de Yale y la NASA confían en Lifesize, visite http://lifesize.com o @Lifesize.

