Mónica Ventura, la escritora que ayuda a empoderar a la mujer

EL 10% de la venta de sus libros se donará a proyectos destinados a combatir la violencia de género Mónica Ventura es una escritora novel que tras su experiencia de vida decidió emprender un proyecto para ayudar y empoderar a la mujer, a través de sus libros. Es por este motivo que se ha unido a HÈLIA, Asociación de ayuda a mujeres que sufren violencia de género, para que el 10% de la recaudación de las ventas se destinen al programa “Vecinas x Vecinas”. Un proyecto que tiene como objetivo impulsar, formar y coordinar grupos de mujeres de cada barrio para sensibilizar y acompañar a las vecinas que sufren violencia machista.



La autora relata que “sus primeros 25 años de vida se desarrollaron entre gritos, golpes y silencios impuestos por su padre”. Esto acentuó una crisis posterior a sus 40 años, que provocó un profundo trabajo personal y académico en crecimiento personal, durante los últimos 11 años. Comprendió cuál era el sentido de su vida: ayudar a mujeres que hubieran pasado por situaciones similares.

Su convicción es tan firme que la ha llevado a auto editar sus libros: Leonas en Silencio, Leonas que Rugen y Leonas y Diosas. Éstos son el resultado de su propia experiencia y conocimientos, y tienen como objetivo acompañar activamente a mujeres en crisis vitales, bloqueos o situaciones de maltrato. Ofreciendo herramientas para conseguir nuevas perspectivas de vida orientadas a la motivación, la fortaleza interior y la seguridad personal, desde un pensamiento constructivo y de superación. Estos libros se dirigen a personas que no necesariamente leen pero que necesitan ayuda, con lo cual, el lector se encontrará ante una lectura cercana y real.

Los libros pueden adquirirse a través de su página web, y se presentarán el 16 de noviembre en Barcelona. Es conocido que noviembre es un mes de alta sensibilización hacia la violencia machista y donde la mujer tiene un protagonismo especial. Es un momento de gran activismo donde se da voz a la mujer.

Según la escritora:“Llegó un momento en que comprendí cuál era el sentido de mi vida. Todo lo que he vivido me ha traído a este momento y a este propósito: hacer lo posible para ayudar a mujeres que puedan estar en las circunstancias en las que yo he estado y escribir los libros que me hubiera gustado leer a mi en las peores situaciones de mi vida. Consideré que no podía perder mucho tiempo, con lo cual, mi foco, mi energía y mis ahorros están totalmente dirigidos a este fin. Con la convicción y la Fe necesarias como para creer en lo que no ves. Sino, en lo que sientes que has de hacer".

Acerca de

Mónica Ventura es una profesional del marketing y la comunicación. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Bellaterra, con más de 25 años de experiencia en la redacción de textos y la dirección creativa. A raíz de unas experiencias de vida difíciles y de una crisis personal profunda, comenzó un trabajo personal de autoconocimiento y transformación, formándose durante los últimos 11 años a nivel académico en desarrollo y crecimiento personal, para lo que ha cursado estudios de especialización en Mindfulness en la Universidad de Barcelona, y mentorías privadas de coaching, llevando todos sus conocimientos, herramientas y resultados a estos tres libros: Leonas en Silencio, Leonas que Rugen y Leonas y Diosas.

soymonicaventura

Acerca de

Hèlia es una asociación sin ánimo de lucro, formada por voluntarias y profesionales que ofrecen apoyo a las mujeres supervivientes de violencia machista, hasta conseguir la plena reparación y recuperación del mal sufrido, utilizando la investigación continua de sus necesidades, trabajando en red y generando proyectos de intervención y mejora en el ámbito de la violencia machista. Realizan acompañamientos presenciales y emocionales a mujeres que viven o han vivido procesos de violencia machista, hasta que consiguen el empoderamiento de su vida. Participan en proyectos de cooperación internacional para compartir experiencia con mujeres luchando contra el patriarcado en otras áreas geográficas, con el objetivo de intercambiar experiencia y fortalecer el tejido social feminista alrededor del mundo.

heliadones.org